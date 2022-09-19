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Büyükçekmece'de iş arkadaşını öldürdü! Yasak aşk iddiası…

Büyükçekmece’de, Murat Duran eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği iş arkadaşı Nail Demir’i tabancayla öldürdü. Yeğenleri gözaltına alınan Duran'ı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 17:14
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Büyükçekmece’de, Murat Duran eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği iş arkadaşı Nail Demir’i tabancayla öldürdü

Büyükçekmece'de iş arkadaşını öldürdü! Yasak aşk iddiası…
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Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Murat Duran iş arkadaşı Nail Demir’in eşi ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Daha sonra eşi Murat Duran’ı arayarak, Nail Demir’in evin kapısında olduğunu söyledi. Bunun üzerine 3 yeğeni ile beraber yola çıkan Duran, Demir’in bulunduğu yere geldi. Belinden tabancasını çıkaran şüpheli, iş arkadaşına defalarca ateş edip olay yerinden kaçtı. Mermilerin isabet etmesi sonucu Demir ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 3 yeğeni yakaladı. Katil zanlısını Murat Duran’ı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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