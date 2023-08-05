Büyükçekmece’de tekne faciası. Anne kayıp, baba kurtarıldı

DHA'nın haberine göre; teknede bulunan kızlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, baba Mustafa Altunok’u kurtarırken, anne Melek Altunok için arama çalışmaları devam ediyor.

Çift tekneden atlayınca akıntıya kapıldı

Olay, saat 17.00 sıralarında, Sinanoba Mahallesi, Baba Burnu Sahili’nde meydana geldi. Mustafa Altunok ve Melek Altunok, kızları ile birlikte sahilden tekne ile açıldı. Bir süre sonra çift, demir atmadan tekneden atlayarak yüzmeye başladı. Ancak tekne akıntıya kapılarak hareket edince, anne ve baba yüzerek tekneye ulaşmaya çalıştı. Bu sırada teknedeki kızları sahil güvenliği arayarak yardım istedi.

Baba sırt üstü yatarak kurtarıldı

Sahil güvenlik ekipleri, kurtarma tekneleri ile olay yerine geldi. Sürüklenen baba Mustafa Altunok’u sırt üstü yattığı halde bulan ekipler, onu kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa Altunok’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anne Melek Altunok için arama çalışmaları sürüyor

Akıntıya kapılarak kaybolan anne Melek Altunok için arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Bölgede helikopter ve botlarla yapılan aramalarda henüz bir sonuç alınmadığı bildirildi.

Bölgede daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı

Olayın olduğu sırada sörf yapan Ziyver Yüksel, “Bundan 3-4 yıl önce 2 kişi pedallı botlarla kaybolmuşlardı. Mudanya’da bulunmuşlardı. Bu bakımdan buralarda açılmak riskli” dedi. Yüksel, olay anında yardım istediği botlardan birinin de kaybolan kadını aradığını söyledi.