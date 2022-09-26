Otizmli Mehmet böyle öldürülmüş. Bakımevindeki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Sabah’tan Mahmut Keşan’ın haberine göre, annesi Gönül Y. tarafından yıllar önce terk edilen otizmli Mehmet Eres(20) ile halası Emel Şen ilgileniyordu.

Halas ise 5 yıl önce Mehmet'i İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir bakımevine verdi.

EL VE AYAKLARINI BAĞLADILAR

İddialara göre, 23 Temmuz akşamı bakımevindeki görevliler Eres’i durmadığı gerekçesiyle çarşafı yırtarak yaptıkları bezle elleri ve ayaklarından sandalyeye bağladı.

Bu esnada bvaşka bir görevli ise darp edilen Mehmet'in boğazını sıkıyor. Sandalyenin ayakları geriye doğru kalkıyor. Yere düştükten sonra sürüklenen Mehmet daha sonra yatağına götürülüyor.

ÜZERİNE OTURUYORLAR

Ortaya çıkan görüntülere göre, kurumdaki iki görevli, Mehmet'in üzerine oturuyor. Fenalaşan talihsiz genç nefes alamadığı görülünce ilk yardım yapılıyor. Sonrasında ise merkeze ambulans çağırılıyor. Gelen sağlık ekibi Mehmet'in vefat ettiğini tutanak altına alıyor.

Görüntülerde merkezde bakım altında tutulan bir genç daha elleri arkadan ip veya çarşafla bağlanmış şekilde yürürken görülüyor. Aile daha sonra Mehmet'in babasını ve halasını arayıp ölüm olayını haber verdi.

TUTANAĞA 'NORMAL ÖLÜM' YAZDILAR

Ölüm tutanağına 'normal ölüm' yazıldığı için aile şüphe duymadı. Mehmet, Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Bir süre sonra bakımevinin eski bir çalışanı Yasemin D. aileyi arayıp, Mehmet'e ağır narkotik ilaçların verildiğini söyledi. Hala Emel Şen ise 'bakımevine iftira atılıyor olabilir' diyerek bu iddiaya önemsemedi.

“SAAT 1 İLE 3 ARASINI ARAŞTIRIN”

Okul müdürü Binnur Hanım'ın nişanlısı Batuhan Bey babayı arayıp vicdan azabı çektiğini aktararak, "Bu ölümü biz şüpheli görüyoruz. Saat 1 ile 3 arasını araştırın" dedikten sonra telefonu kapattı.

Ertesi sabah soluğu bakımevinde alan babaya, yalnızca ölüm anı izletildi. Okul müdürü iddiaya göre, “Biz de bu ölümü şüpheli gördük. İki defa polis çağırdık. Doğal ölüm raporu çıktı diye bir şey yapamayız” dedi.

MEZAR TEKRAR KAZILDI

Hala Emel Şen, "Şikayetimiz üzerine soruşturma başlatıldı. Mezar tekrar kazıldığı ve Mehmetimizin bedeni otopsiye gitti. Sonuç için 5-6 ay bekleyeceğiz. Dilekçeler verildi. Şu an tüm şüpheliler tutuksuz. Hepsinin tutuklanmasını istiyorum. Mehmet'i yerlerde sürüklüyorlar. Yan taraftaki binada oturan kişi kurumu arıyor ve 'Çocuk neden bu kadar çok bağırıyor? Bir şey mi var?' diye soruyor. O komşunun ifadesi var." diye konuştu.

EZİYET SONUCU ÖLMEME İHTİMALİ YOK

Kurumda çalışan bir kişiden, sözkonusu bakımevinde iki yıl önce bir cinayet olduğunu ve bu olayın örtbas edilerek kapatıldığı duyumunu da aldıklarını kaydeden hala Emel Şen, "Ama bunun ne kadar doğru bilmiyorum. Mahkeme devam ediyor. Eziyet sonucu ölmeme imkânı yok. Elleri arkadan bağlanıyor, sandalyeye çarşafları keserek bağlanıyor ve bunu hangi insana yapsanız durmaz. Otopsi sonucunu bekliyoruz ama normal ölüm dahi yazsa eziyet sonucu kriz geçirmesi var" dedi.