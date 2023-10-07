Büyükekşi Çebi ile arasında geçenleri açıkladı: O parmağı neden salladım?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye parmak salladığı iddialarıyla ilgili konuştu.

Büyükekşi Çebi ile arasında geçenleri açıkladı: O parmağı neden salladım?

Beşiktaş'ın Lugano ile oynadığı maça Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin salladığı parmak damga vurmuştu.

Büyükekşi'nin kendisine edilen küfürler sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye parmak sallayarak tribünleri terk ettiği görülmüştü.

TFF Başkanı, konuyla ilgili olarak Hürriyet'ten Mehmet Arslan'ın sorularını cevapladı. Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

- G.Saray ve Fenerbahçe’nin deprem yardımı için oynadığı maçlara gitmiş ama Beşiktaş’ın maçına gidememiştim. Dün gece (önceki gece) Lugano maçına gittik. Maç öncesi Sayın Ahmet Nur Çebi ile konuştuk. ‘İnşallah Beşiktaş ile Fenerbahçe final oynar’ diye temennimi dile getirdim. Ülke puanı açısından önemini dile getirdim. Maç öncesi son derece dostane bir şekilde konuştuk.

- Maç içinde bir anda protestolar başladı. 30-40 kişi değil. Bir tribün başlıyor diğer tribün devam ediyordu. 100 kişiye sorsanız, 100’ü de organize bir protesto olduğunu söyler. O dakikadan sonra ben de kalktım ve maçı terk ettim. Sadece ben kalkmadım, yönetim kurulu üyelerimizden, Temsilciler Kurulu başkanımıza kadar hepimiz terk ettik stadı.

- (Stadı terk etmeden önce Ahmet Nur Çebi’ye parmak salladığınız yorumları yapıldı?)
Olur mu öyle şey! Parmağımla kale arkası tribününü ve diğer tribünü gösterdim ‘Organize bu, Sayın Başkan’ dedim. 10-15 dakika önce güzel güzel konuştuğumuz birine parmak mı sallarım! Kaldı ki Beşiktaş Kulübü Başkanı’na karşı böyle bir hareket yapılabilir mi?

- Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi sessiz kaldı. Ama bakın size çok önemli bir şey söyleyeyim; Süper Lig’de sadece bir takım şampiyon olacak ve 4 takım küme düşecek. Başarı ya da başarısızlığın faturasını hakemlere, Türkiye Futbol Federasyonu’na kesme dönemi artık geride kalmalı. Ülkenin futbolda güzel bir atmosfere kavuşmasının tek yolu herkesin üzerine düşeni ve sorumluluğunu sahiplenmesine bağlı.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Bu kadar da olmaz ki! Fenerbahçe'nin yaptığına bakın Spor
Bu kadar da olmaz ki! Fenerbahçe'nin yaptığına bakın
Dünyaca ünlü Türk şirketi iflasın pençesinde. Birçok ülkede 215 şubesi var 1200 çalışan işsiz kalacak Ekonomi
Dünyaca ünlü Türk şirketi iflasın pençesinde. Birçok ülkede 215 şubesi var 1200 çalışan işsiz kalacak
'Birilerinin kulakları çınlıyor mu' diyerek anlattı. Cemal Ersen Trabzonspor'daki radikal kararı açıkladı Spor
'Birilerinin kulakları çınlıyor mu' diyerek anlattı. Cemal Ersen Trabzonspor'daki radikal kararı açıkladı
Milli Takım Mısır'ı 3-1 yendi Spor
Milli Takım Mısır'ı 3-1 yendi
Simone Biles altın madalyayla döndü. Nefes kesti Spor
Simone Biles altın madalyayla döndü. Nefes kesti