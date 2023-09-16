Büyükekşi Milli Takım'a Terim'i istiyor hangi G.Saraylılar karşı çıkıyor? Selim Soydan açıkladı

TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan, Milli Takım'da Kuntz'un yerine gündeme gelen isimleri anlattı, çarpıcı ifadeler bullandı.

Büyükekşi Milli Takım'a Terim'i istiyor hangi G.Saraylılar karşı çıkıyor? Selim Soydan açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yöneticisi Selim Soydan, A Milli Takım'da yaşanan gelişmelerle ilgili önemli iddialarda bulundu.

Soydan, Sabah'ta Murat Özbostan'ın sorularına cevap verirken şu ifadeleri kullandı:

- Bu rezaleti Kuntz'u feda ederek temizleyemezler. Çok değil 2 sene önce; Fransa, Hırvatistan, Norveç, Rusya ve Hollanda'yı yenmiş Milli Takım'da, Hollanda'dan farklı yenilgi aldı diye, abartılı biçimde kopartılan fırtına nedeniyle Şenol Güneş'in görevine son verildi. Ben de bunun bir ekip işi olduğunu düşünerek, kendimi sıyırmaya çalışmadan Milli Takımlar Sorumlusu görevimi anında bıraktım. Yerime, altımı oyan Hamit Altıntop geldi. Üstelik o zamanın parasıyla 40 bin dolar maaş talep ederek. Allah'tan Nihat Özdemir bu talebi reddetti.

- Şimdi bu şartlarda gelen Hamit-Kuntz ikilisi neler yaptı, sayalım… Faroe'ye yenildi. Ermenistan, Lüksemburg ve Gine'yle berabere kaldı, oyuncular TFF Başkanı'na kadar gidip, "Biz bu Kuntz'la çalışmak istemiyoruz" dediler. Bu işleri toparlaması gereken Hamit Bey, takım kadrosuna müdahale ettirmediği için Kuntz'la küs. Arkasından adam getirmeye çalışıyor. Abdullah Avcı ile anlaşıyor. Şimdi bu tablonun neresinde gurur veya racon var? Bu işleri ne zaman bırakacağını bilmezsen, zor durumda kalırsın. Son 2 senedeki tablonun en büyük müsebbibi olan Hamit Altıntop, istifa etmek yerine, o görevi esas hak eden insanların önünü kesiyor.

- TFF geçen mart ayında Löw'e gitti ama anlaşamadı. Yerli olarak Büyükekşi, Fatih Terim'i istiyor, yardımcıları da Emre ile Arda olmak koşuluyla. Kadere bakın ki yönetimdeki 2 Galatasaraylı Yusuf Günay ve Hamit Altıntop, "Terim gelmesin, o gelirse bırakın soyunma odasını, bizi Riva'ya bile sokmaz" diyerek yönetimi Terim aleyhine etkiliyor.

- Onların istediği adam Abdullah Avcı. Milli Takım hiç kimsenin oyun alanı değildir. Başarısızlığı kabul edip istifa etmesi gerekenler, maalesef yeni oluşumu da çomaklayarak Milli Takım'ın geleceğini de ipotek altına alıyor.

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