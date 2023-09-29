Büyükekşi'nin asıl hedefi bakın neymiş? Gürel Yurttaş yazdı

Ne demiş büyükler;

"Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer!"

Bu laf hep aklımda olduğu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de öyle düşündüğünü sandım.

Dedim ki, "Kuntz'tan sonra artık yabancı hoca gelmez!"

Ama yanıldım!

A Milli Takım'ın başından gitti Alman. Yerine geldi İtalyan.

Adana Demirspor'un eski hocası Montella yanı. "Acaba" dedim bu kez de kendi kendime; "Adana Demirspor'da çalıştı diye mi getirdi?" diye sormadan edemedim.

Öyle ya... Bu kadar Türk hoca varken, Milli Takım da en başarılı dönemlerini yerli hocalarla yaşamışken başka nasıl bir nedeni olabilirdi?

Sabreden derviş muradına erermiş.

Ben de sabrettim ve öğrendim.

Meğer TFF 20231 Avrupa Şampiyonası'na İtalya ile ortak aday olmaları nedeniyle İtalyan hocada karar kılmış!

Bir kere Kuntz, bunca yıl içinde Türkiye'de toplasan toplasan 2 ay kaldı.

Maç ve maç hazırlığı dışında hop Almanya'ya evine gidiyordu.

Montella ise sürekli olarak Türkiye'de ikamet edecek.

Hem süper ligi hem diğer ligleri takip edecek.

Eski ismi ile Ümit Milliler de ona emanet.

Bu bile iki hoca arasında dağlar kadar farkın olacağını gösteriyor.

Aslında imza töreninde anlamalıydım. Mehmet Büyükekşi'nin şu sözlerini daha dikkatli okumalıydım.

Ne demişti o gün Büyükekşi;

"10 Ekim'de 2032 Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için İtalya'yla beraber ortak adaylığımız var. Birlikte sunuma gideceğiz. Yapacağımız bu çalışmalarla gelecekte İtalya'yla gerek sportif gerekse diğer konularda birçok şey planlayacağız. Dört yılda bir olan şampiyonaların hepsine katılmalıyız. Daha fazlasını hedeflemeliyiz. İlk olarak 2024 Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan çıkmak, sonrasında çeyrek final, bir sonraki turnuvada yarı final gibi hedeflerimiz olabilir."

İşte sihirli cümle bu.

Ve çok zekice bir adım.

Bir taşla 2 kuş vurmak gibi bir şey.

Unutmayın Pazartesi İtalya Futbol Federasyonu başkanı Büyükekşi ile görüşmek üzere İstanbul'a gelecek.

2032 adaylığı için birlikte yol haritasını konuşacaklar.

Besbelli, TFF'nin dolayısıyla Büyükekşi'nin neden bir İtalyan teknik adam tercih etmesinin ana fikri de burada yatmakta.

Bu süreçte İtalya ile birçok adımlar birlikte atılacak, ortak hareket edilecek.

E Avrupa'da yalnız kalan bir Türkiye için futbolda ağırlığı olan bir İtalyan partner de adaylığın gerçek olması için iyi düşünülmüş bir seçenek.

Şimdi yine diyeceksiniz ki yıl 2023! 2032'ye kadar var 9 sene. O zamana kadar kim öle kim kala!

Orasını bilemem. Demek ki Büyükekşi hep başkan olarak kalmayı planlıyor, Montella'nın da başarıdan başarıya koşarak koltuğunda oturacağını hesap ediyor!

Ne diyeyim; öyle olsun.

Alman ekolünden İtalyan işine.

Türk futboluna hayırlı olsun.