Büyükekşi'nin yeni planı ortaya çıktı. Her şeyi değiştirecek. Rıdvan Dilmen tek tek açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV 8,5’ta yaptığı açıklamada, futbolun gündemini meşgul eden bazı konular hakkında ilginç görüşlerini paylaştı.

Dilmen, play-off sisteminin şimdilik iptal edildiğini ve Türkiye Kupası’nın yeni bir formata kavuşacağını öne sürdü.

Dilmen ayrıca yeni yabancı kuralı hakkında da konuştu. Rıdvan Dilmen’in sözleri şöyle:

"Şu anda play-off durdurulmuş durumda. Yabancı konusunda ise, hem kendilerinin hem de kulüplerin kabul ettiğini düşündüğüm çok akıllıca ve sağlam bir karar var. 12 yabancı, 30 kişilik kadro 26 kişi olacak ama 12 yabancı. İstediğin kadar oynatabilirsin, 5 de olur, 12 de. 30 kişilik kadro, 26’ya inecek ama bunu da şöyle esnetmişler, 21 yaş altı 3 tane yerli oyuncu ekleyebilirsin 26’nın üzerine. Bence bu da kötü değil. 12 tane yabancı oyuncu al, istediğin gibi kullan.

Kupa maçlarında çok sayıda takım var. Kimlerin eleneceği de belli zaten. Elbette Anadolu kentlerimizin ve 3. Lig takımlarının da kupada yer almasını isteriz ama takım sayısını 24’e indiriyorlarmış. 6 grup, 4’erli gruplar olacak. Avrupa’daki gibi 3 maç yapacaklar. Ev sahibi avantajı olacak, çünkü 3 maç var. 2’si evde, 1’i deplasmanda oynayacaklar. Sonra da gruplardan çıkanlar tek maç eleme usulüyle çeyrek final, yarı final, final oynayacak. Gruplarda da 6 maç değil, 3 maç var. Orada nasıl bir kriter uygulanacak, onu bilmiyorum."

SÜPER KUPA İDDİASI

“Süper Kupa ile ilgili olarak, federasyonun 25 Ocak’ta plan yaptığını duydum. Perşembe gününe denk geliyor. Bildiğim kadarıyla, 1-2 hafta ertelemek istiyorlar, 19 Mayıs değil, 26 Mayıs olsun diye düşünüyorlar. Ali Bey ve Okan Hoca’nın fikrini beğendim, Mart ayında seçimden önce cuma günü falan oynayabiliriz dediler ya, bana mantıklı geldi, iki takım da razı olabilir diye düşünüyorum. Federasyon bu sefer lütfen bulaşmasın.”