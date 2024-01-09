TFF giderayak tüm sistemi değiştiriyor. Rıdvan Dilmen açıkladı

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TFF giderayak tüm sistemi değiştiriyor. Rıdvan Dilmen açıkladı
Futbol dünyası tarafından 'istenmeyen adam' ilan edilen Mehmet Büyükekşi yönetimindeki TFF radikal değişikliğe gidiyor. Rıdvan Dilmen Türkiye Kupası ve yabancı sayısıyla ilgili yeni gelişmeleri tek tek anlattı.

Süper Lig'de önümüzdeki sezon hayata geçirilmesi düşünülen play-off sistemi hakkında TV 8.5'ta değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen son gelişmeleri açıkladı.

Türkiye Kupası'nın yeni formatı ve yeni yabancı kuralı hakkında da bilgi veren Dilmen önemli noktalara dikkat çekti.

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Süper Lig'de play-off sisteminin şimdilik rafa kaldırıldığını belirten Dilmen, "Play-off şu an ertelenmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Dilmen'in bu sözlerine katılan Murat Kosova, "Bu konuda kulüplerin büyük çoğunluğu karşı çıktı" diye ekledi.

TÜRKİYE KUPASI'NDA DEĞİŞİKLİK

Rıdvan Dilmen, Türkiye Kupası'nda yapılacak olan değişiklikleri de anlattı.

Dilmen, "Kupa maçlarında çok fazla takım var. Artık bunu azaltıyorlar. Takım sayısını 24'e indiriyorlarmış. Bu daha iyi" dedi.

Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçileceğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "4'er takımlı 6 grup olacak. Gruplarda 3 maç yapılacak. Ardından çeyrek final, yarı final ve final" şeklinde konuştu.

SABANCI SAYISI DA DEĞİŞİYOR

Ayrıca Rıdvan Dilmen, planlanan yeni yabancı kuralı hakkında da konuştu.

Dilmen yabancı sayısının 12 olacağını da sözlerine ekledi.

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