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Vize vermeyen ülkeleri tehdit etti: Mülteci olurum başlarına bela olurum

Türkler için vize almak çileye dönüştü. Vize alamayan bir kişi sosyal medya hesabından isyan ederek "Vize vermeyen ülkeye kaçak girerim. Pasaportu yırtarım orada. Mülteci olurum başarına bela olurum" diyerek tehditler savurdu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 11:28
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Büyükelçiliklere seslendi vize vermiyorlar diye tehdit etti

Vize vermeyen ülkeleri tehdit etti: Mülteci olurum başlarına bela olurum
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Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için gereken Schengen vizesini ve ABD vizesi almak tam bir çileye dönüştü. Ödenen onca ücrete, uzun bekleme sürelerine rağmen olumsuz yanıt alanların sayısı katlanarak artıyor. 

Vize alamayan bir vatandaş sosyal medya hesabından kendisine vize vermeyen ülkelerden birini tehdit etti. 

Instagram hesabından öfkesini kusan kişi "Bakın buradan yabancı ülkelerin elçiliklerine sesleniyorum. Kardeşim bana vize vermeyen ülkeye kaçak girerim. Pasaportu yırtarım. Orada mülteci olurum. Başlarına bela olurum. Onun için bana vize verin kardeşim. Bak bir daha uyarmayacağım" açıklamasını yaptı.

 

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