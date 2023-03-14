Vize vermeyen ülkeleri tehdit etti: Mülteci olurum başlarına bela olurum

Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için gereken Schengen vizesini ve ABD vizesi almak tam bir çileye dönüştü. Ödenen onca ücrete, uzun bekleme sürelerine rağmen olumsuz yanıt alanların sayısı katlanarak artıyor.

Vize alamayan bir vatandaş sosyal medya hesabından kendisine vize vermeyen ülkelerden birini tehdit etti.

Instagram hesabından öfkesini kusan kişi "Bakın buradan yabancı ülkelerin elçiliklerine sesleniyorum. Kardeşim bana vize vermeyen ülkeye kaçak girerim. Pasaportu yırtarım. Orada mülteci olurum. Başlarına bela olurum. Onun için bana vize verin kardeşim. Bak bir daha uyarmayacağım" açıklamasını yaptı.