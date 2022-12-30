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Bir ülke AB baskısıyla Türkiye’den vize istemeye hazırlanıyor

Sırbistan’ın, AB’nin talepleri doğrultusunda gelecek aylarda Türk vatandaşlarından da vize istemeye hazırlandığı bildirildi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 13:39
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Sırbistan AB baskısıyla Türkiye’den vize istemeye hazırlanıyor

Bir ülke AB baskısıyla Türkiye’den vize istemeye hazırlanıyor
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Sırbistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) baskıları nedeniyle vize isteyebileceği ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğu duyuruldu.

Belgrad, 1 Ocak'tan itibaren Hindistan ve Gine Bissau vatandaşlarından seyahat vizesi istemeye başlayacak. Ülke, kasımda da Tunus ve Burundi'ye vize uygulamasını hayata geçirmişti.

Sırp basınına göre Sırbistan, büyük ihtimalle gelecek aylarda AB üyesi olmayan bir dizi ülkeye daha vize uygulamasına başlayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye, Belarus ve hatta Sırbistan'ın müttefiki konumundaki Rusya da yer alıyor.

AVRUPA KOMİSYONU ÇAĞRI YAPMIŞTI

Avrupa Komisyonu, daha önce Bakan ülkelerinden vize rejimi konusunda AB ile uyumlu olmasını talep etmişti. Bu kapsamda Sırbistan ve diğer bölge ülkelerinin Türkiye'den vize talep etmesi istenmişti.

Sırbistan hükümeti, haziranda Türkiye ile seyahatlerde karşılıklı olarak pasaport yerine kimlik kullanılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeyi tamamladığını açıklamıştı

Sırbistan, Türkiye dışında Azerbaycan, Küba, Katar, Bahreyn gibi çok sayıda ülkeyle vizesiz seyahat anlaşmaları imzalamıştı. Avrupa Birliği üyesi olmayan Sırbistan, Türkiye gibi aday ülke statüsünde.

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nefarkeder
30.12.2022 14:08
Türkiye'den vize isteyen herkes haklıdır. Türkiye'yi AB'ye almayan herkes haklıdır. Türkiye artık bir ortadoğu ülkesidir, gericidir, orta çağdan kalmadır.  
 
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