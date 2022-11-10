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Erdoğan bir ülkeye daha vize muafiyeti verdi

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Macaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 09:37
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Türkiye’den bir ülkeye daha vize muafiyeti!

Erdoğan bir ülkeye daha vize muafiyeti verdi
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Macaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.  Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:
"Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

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ayıp
10.11.2022 10:35
bize vize uygulayan ülkelere biz vize muafiyeti veriyoruz ne ala memleket be! başkent Ankaranın göbeği kızılaya gelin, her on kişiden beş'i yabancı! yazık ettiniz canım ülkeme!  
 
Hep biz veriyoruz..
10.11.2022 10:34
Bize niye veren yok..?  
 
Ellere var bize yok aga
10.11.2022 10:13
Macaristan umuma mahsus pasaportlu Türk vatandaşlarından vize istemektedir. O halde vizesiz girişe niye müsade ediyoruz. Senin vatandaşın vize ile Macarın ki kimlik ile.Karşılıklı olması gerekmiyormu  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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