Büyükşehirde ekmeğe zam

Kaynak: Haber Merkezi
Büyükşehirde ekmeğe zam

Adana'da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 10 lira oldu.

Adana Fırıncılar Odası tarafından verilen karar ile Adana’da 8 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zamlanarak 10 TL oldu.

Zamlı ekmek satışına 1 Haziran itibariyle başlandı.

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2 AY ÖNCE İSTANBUL’DA DA ZAMLANMIŞTI

İstanbul’da ekmeğe mayıs ayında yüzde 31,25 oranında zam yapıldı. 200 gram ekmek 10 Mayıs tarihinden itibaren 10 liraya satılmaya başlandı. Ekmek Üreticileri Sendikası ise yapılan zammı yetersiz bulmuştu. Sendika başkanı Cihan Kolivar, “250 gram ekmek 15 lira olmalıydı” ifadelerini kullanmıştı.

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