Büyüksün Arda Güler. Öyle bir şey yaptı ki

A Milli Takımımız EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile mücadele etti.

Leipzig Stadı’nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Millilerimizin göz bebeği Arda Güler’in mücadelede yaptıkları kadar sonrasında yaptığı hareket de görenleri hayran bıraktı.

MAÇ SONU ESİLA'YA MESAJ YOLLADI

Maç sonunda depremzede Esila Ongünün kendisine gönderdiği mektuba bir videoyla cevap veren Arda Güler "Esila, mesajını gördüm mektubunu aldım, çizdiğin resmi de gördüm çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim inşallah bugün dualarınızla hepimiz için çok güzel bir maç geçer. Seviyorum seni dikkat et kendine" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hatay Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde bulunan Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, millilerimize maç öncesinde mektup ve resim gönderdiler.

Aynı zamanda depremzede olan 11 yaşındaki Esila Ongün Arda Güler’i çizmiş ve genç yıldızımıza gönderdiği mektupta "Arda abi seni çok seviyorum. İnşallah maçınız güzel geçer. Öğretmenimizle resim yapmaya başladığımız ilk gün aklıma sen geldin. Başarılar ve seninle görüşmeyi çok istiyorum, inşallah görüşebilirim" demişti.