Büyüksün Arda Güler. Öyle bir şey yaptı ki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Büyüksün Arda Güler. Öyle bir şey yaptı ki

Maç öncesinde kendisine mektup yollayan Esila'ya Arda Güler'den maç sonu yanıt geldi.

A Milli Takımımız EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile mücadele etti.

Leipzig Stadı’nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Millilerimizin göz bebeği Arda Güler’in mücadelede yaptıkları kadar sonrasında yaptığı hareket de görenleri hayran bıraktı.

MAÇ SONU ESİLA'YA MESAJ YOLLADI

Maç sonunda depremzede Esila Ongünün kendisine gönderdiği mektuba bir videoyla cevap veren Arda Güler "Esila, mesajını gördüm mektubunu aldım, çizdiğin resmi de gördüm çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim inşallah bugün dualarınızla hepimiz için çok güzel bir maç geçer. Seviyorum seni dikkat et kendine" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hatay Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde bulunan Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, millilerimize maç öncesinde mektup ve resim gönderdiler.

Aynı zamanda depremzede olan 11 yaşındaki Esila Ongün Arda Güler’i çizmiş ve genç yıldızımıza gönderdiği mektupta "Arda abi seni çok seviyorum. İnşallah maçınız güzel geçer. Öğretmenimizle resim yapmaya başladığımız ilk gün aklıma sen geldin. Başarılar ve seninle görüşmeyi çok istiyorum, inşallah görüşebilirim" demişti.

İlgili Haberler
Jose Mourinho 'Umarım maaş ödeyebilirler' dedi ortalık karıştı
Ünlü milyarder milli takımı yerden yere vurdu
Son Haberler
Genç kız köy kahvesinin işletmesini aldı Yerel Haberler
Genç kız köy kahvesinin işletmesini aldı
Sınırda 310 metrelik tünel keşfedildi. İki ülke arasında kaçakçılığın otobanı çökertildi Dünya
Sınırda 310 metrelik tünel keşfedildi. İki ülke arasında kaçakçılığın otobanı çökertildi
Kasımpaşalı Emmanuel’in neden öldürüldüğü ortaya çıktı. Feri Cansel'in kızı tek tek anlattı Magazin
Kasımpaşalı Emmanuel’in neden öldürüldüğü ortaya çıktı. Feri Cansel'in kızı tek tek anlattı
Anız yangını felakete yol açıyordu Yerel Haberler
Anız yangını felakete yol açıyordu
Uyuyarak da kilo vermenin 5 yolu Sağlık
Uyuyarak da kilo vermenin 5 yolu
Şerafettin Tilki millilerin soyunma odasından bildiriyor. Çayır Biçiyom'un sırrı Hakan Çalhanoğlu Spor
Şerafettin Tilki millilerin soyunma odasından bildiriyor. Çayır Biçiyom'un sırrı Hakan Çalhanoğlu
Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi ve tetikçisi İsmail Saymaz’ı tehdit etti Gündem
Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi ve tetikçisi İsmail Saymaz’ı tehdit etti