Jose Mourinho 'Umarım maaş ödeyebilirler' dedi ortalık karıştı

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Jose Mourinho 'Umarım maaş ödeyebilirler' dedi ortalık karıştı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik patronu Jose Mourinho'nun, ezeli rakiplerin yaptığı transferlere yönelik sözleri tepki çekti.

Portekizli çalıştırıcı, özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptığı transferlere gönderme yaparken, Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldızlara yönelik dikkat çekici ifadeler kullandı.

Jose Mourinho, "Bazı takımlar şimdiden çok fazla transfer yaptılar ki bunun da lig için iyi olduğunu düşünüyorum. Ama umarım maaşları ödeyebilirler çünkü gerçekten çok yüksek maaşlar ödeniyor. Umarım ileride bu konuda problem yaşamazlar ki aslında bu bizim problemimiz değil. Bizim başka takımlara değil, kendimize bakmamız gerekiyor" yorumunu yaptı.

Portekizli teknik direktör transfer politikalarına ilişkin olarak ise şu ifadeleri kullandı: “Biz, ihtiyacımız olan belirli oyuncu profillerini tanımladık. Buraya ilk geldiğim günden beri bu profiller üzerine konuşuyoruz ve neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Duygusal kararlar vermekten kaçınmalıyız. Doğru oyuncuları uygun anlaşmalarla takıma katmalıyız. Acelemiz yok; zaten 6, 7 veya 8 oyuncu transfer etmemiz gerekmiyor. Önceliklerimiz konusunda netiz.

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