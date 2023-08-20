Buyur burdan yak. G.Saray maçında penaltı var mı? Toroğlu başka, Çakar başka söyledi

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın kararları eleştirilirken, hakem yorumcuları Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın bir pozisyondaki yorumları farklı oldu.

Buyur burdan yak. G.Saray maçında penaltı var mı? Toroğlu başka, Çakar başka söyledi

Galatasaray-Trabzonspor'u 2-0 yenerken, hakem Atilla Karaoğlan'ın bazı kararları tartışma yarattı.

Türkiye'nin en ünlü iki hakem yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın da hakemle ilgili yorumları ilginç oldu.

Maçın en tartışmalı pozisyonu Galatasaraylı Boey'in penaltı beklediği andı.

Erman Toroğlu bu pozisyona "Penaltı yok" derken, Çakar "Penaltı" ifadesini kullandı.

Toroğlu'nun Sabah gazetesindeki yazısında hakemle ilgili yorumu şöyle:

"Hakem için iki şey söyleyebilirim; birincisi aynı pozisyonlarda birine faul verdi, birine vermedi. Birine sarı kart verdi, diğerine vermedi. Yani burada ipin ucunu kaçırdı. Ama Futbol Federasyonu ve MHK'nın verdiği hakem disiplinini çok iyi uyguladı. İtirazları affetmedi, çok doğru ve yerinde kartlar kullandı. Benim için birinciden sınıfta kaldı ama ikinciden sınıfı geçti.
Galatasaraylılar Boey ve Mertens'in içinde olduğu iki pozisyonda da penaltı istediler. Ben ikisine de penaltı vermem."

Ahmet Çakar da yine Sabah'taki köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Gelelim hakeme; Atilla Karaoğlan'ı hiç bu kadar kötü görmemiştim. Sonuca etkili hataları dışında faullerde de çok fazla hata yaptı. İlk yarıda Trezeguet'in, Boey'in çenesine vurduğu yumruk penaltı olmalıydı. Ne Karaoğlan fark etti ne de VAR müdahale etti. Galatasaray'ın golü öncesi Torreira'nın Bakasetas'ın ayağına basması var. VAR sistemi olmasa bu tür pozisyonlar gözden kaçabilir ama hem ligimiz hem de Avrupa'da bu tür basma eylemleri sonucu gelen gollerde VAR müdahalesi oluyor. Ama dün gece olmadı. İkinci yarıda Galatasaray'ın Mertens'e yapılan pozisyonda penaltı beklemesi gereksiz. Mertens Trabzonsporlu oyuncu topa vuracakken ayağını önüne koyuyor. Yani hakemin devam kararı doğru."

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