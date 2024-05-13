İsrail - Filistin Savaşı'nda derin devlet sahaya indi. Ortadoğu'da korkutan gelişme

Sözlerine İsrail'in 6 ay önce başlattığı harekatta ilk vurduğu yerin Cibaliye'deki mülteci kampı olduğunu hatırlatarak başlayan gazeteci Ardan Zentürk "5 ay önce ele geçirdiğini savunduğun kampta Hamas çıktı seninle takır takır savaşıyor. Aynı şekilde Gazze'de, Merkez Gazze'de, Zeytun Mahallesi'nde büyük bir savaş var. Hamas çıktı savaşıyor. Zaten Gazze'nin şu anda savaş olmayan alanı kalmadı. Her yerden Hamas fışkırıyor. Tünellerden Hamas fışkırıyor, tünellerden roketler fışkırıyor ve daha önce de bir video analizim de söylemiştim Netanyahu'nun Hamas'ı şöyle veya böyle bir yerde zayıflatılmış bir şekilde tutma eğilimi, esasında bütün bu olayların yeniden patlak vermesine neden oldu" diye konuştu.

Netenyahu'nun savaşa devam etmek için Hamas'ın varlığına ihtiyaç duyduğunu iddia eden Zentürk, Netenyahu'nun Hamas'tan yana bir derdinin de olmadığının altını çizdi. Zentürk'e göre Hamas'la iyi kötü mücadele edebilen Netenyahu'nun başındaki bela İsrail derin devleti oldu.

İsrail Devleti'nin Netanyahu'dan ibaret olmadığını söyleyen Zentürk, İsrail ordusunda da zeki kurmayların olduğunun altını çizdikten sonra İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin "Şu anda bir kez daha Cibaliye mülteci kampında harekat yapmak zorunda kalıyoruz. Gazze Şeridi içinde, Hamas'ın olmadığı bir yönetimin belirlenmesi ve bölgeye yerleşmesinde siyasi ve diplomatik süreçler başlamadıkça biz dönüp dolaşıp bu harekatları tekrarlamak zorunda kalacağız” sözlerini aktardı. Helevi'nin açıklamalarındaki asıl muhatabın Netenyahu olduğunu savunan Zentürk, İsrailli Bakan'ın aslında "Arkadaş senin yüzünden, bir siyasi formül geliştiremediğin için Gazze'de yeni bir yönetim kurulamıyor. Bu yönetim kurulamadığı için de Hamas ikide bir çıkıyor benimle savaşıyor. Sen yönetim teşkil et. Hamas'ı etkisiz hale getir, siyaseten etkisiz hale getir" dediğini savundu.

Zentürk sözlerini “Birbirlerine girdiler ama İsrail derin devleti bir an önce Gazze'de şu veya bu biçimde bir Filistin yönetimi kurularak ordunun oradan çıkmasını istiyor. Size geçen gün söyledim çok kayıp veriyorlar ve parça parça verecekler bilgileri diye. Dört tane öldüğünü askerin söylediler. Bugün de iki tane daha açıkladılar ama kim bilir daha açıklanmayan ne kadar ölüleri var. Onu da hep beraber zamanla göreceğiz” diye sonlandırdı.