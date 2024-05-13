Herkesin istediği yıldızı Newcastle kapıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Herkesin istediği yıldızı Newcastle kapıyor
Geçen sezonki başarılı performansıyla Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan fakat bu sezon sakatlıklarla boğuşan Newcastle United, yeni sezon hazırlıklarını hızlandırdı.

Daily Mail'in haberine göre, Newcastle United'ın transfer listesinin yeni ismi Fulham'da oynayan Tosin Adarabioyo oldu.

Haberde belirtilene göre, sezon sonunda Fulham ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu Adarabioyo, Newcastle United'dan gelebilecek bir teklife açık olduğu ifade edildi.

Savunma hattında sakatlık sorunlarıyla mücadele eden Newcastle United'ın, Adarabioyo transferini bir an önce tamamlamak istediği öne sürüldü.

25 Maçta 2 Gol

Bu sezon Fulham ile 25 maça çıkan Tosin Adarabioyo, bu maçlarda takımına 2 gol katkısı sağladı.

Son Haberler
Aç kalan ayılar ilçe merkezine indi Yaşam
Aç kalan ayılar ilçe merkezine indi
Tilki yavrusu koruma altına alındı Yaşam
Tilki yavrusu koruma altına alındı
Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı Gündem
Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı
Milletvekili, yangınlarla ilgili sabotaj ihtimalinin soruşturulmasını talep etti Dünya
Milletvekili, yangınlarla ilgili sabotaj ihtimalinin soruşturulmasını talep etti
Kedi katiline ödül gibi ceza. Kedileri cami bahçesinden toplayıp öldürmüştü Gündem
Kedi katiline ödül gibi ceza. Kedileri cami bahçesinden toplayıp öldürmüştü
Ruslar son sürat ilerliyor. Ukrayna sınır köylerini boşaltmaya başladı Dünya
Ruslar son sürat ilerliyor. Ukrayna sınır köylerini boşaltmaya başladı
Tasarruf paketine CHP’den ilk tepki: Ekonomik krizin bedeli emekçilere ödetiliyor Gündem
Tasarruf paketine CHP’den ilk tepki: Ekonomik krizin bedeli emekçilere ödetiliyor