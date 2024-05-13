Herkesin istediği yıldızı Newcastle kapıyor

Daily Mail'in haberine göre, Newcastle United'ın transfer listesinin yeni ismi Fulham'da oynayan Tosin Adarabioyo oldu.

Haberde belirtilene göre, sezon sonunda Fulham ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu Adarabioyo, Newcastle United'dan gelebilecek bir teklife açık olduğu ifade edildi.

Savunma hattında sakatlık sorunlarıyla mücadele eden Newcastle United'ın, Adarabioyo transferini bir an önce tamamlamak istediği öne sürüldü.

25 Maçta 2 Gol

Bu sezon Fulham ile 25 maça çıkan Tosin Adarabioyo, bu maçlarda takımına 2 gol katkısı sağladı.