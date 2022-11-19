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  • Yılmaz Özdil konuşulması istenmeyen gerçeği açıkladı. Buz gibi gerçeğin fotoğrafını paylaştı

Yılmaz Özdil konuşulması istenmeyen gerçeği açıkladı. Buz gibi gerçeğin fotoğrafını paylaştı

Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, "Unutturmaya çalıştıkları gündem’ diyerek vatandaşın gerçek gündeminin ekonomi olduğunu hatırlatan bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 15:07
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Buz gibi gerçeğin fotoğrafını paylaştı. Yılmaz Özdil konuşulmaması istenen gerçeği açıkladı

Yılmaz Özdil konuşulması istenmeyen gerçeği açıkladı. Buz gibi gerçeğin fotoğrafını paylaştı
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Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşın asıl gündemine dikkat çekti.

Özdil ‘Unutturmaya çalıştıkları gündem’ diyerek vatandaşın gerçek gündeminin ekonomi olduğunu söyledi.

Özdil, ‘Unutturmaya çalıştıkları gündem' diyerek bir kasabın fiyat listesi tabelasının fotoğrafını paylaştı.

Tabeladaki fiyatlar ağır geçim sıkıntısı altında inleyen vatandaşların kırmızı eti hayal bile edemeyeceğini ortaya koyuyor. Listede dana lokum 550 TL, dana bonfile 450 TL, kuzu pirzola 370 TL olarak sıralanıyor.

Kasapta dana kıyma 170 TL’den satılırken, en ucuz kırmızı et ise 120 TL’ye satılan kuzu gerdan.

Özdil'in paylaştığı fiyat listesi şu şekilde:

  • Dana kıyma: 170 lira
  • Dana kuşbaşı: 185 lira
  • Dana antrikot: 300 lira
  • Dana bonfile: 450 lira
  • Dana lokum: 550 lira
  • Kuzu pirzola: 370 lira
  • Kuzu but kemikli: 170 lira
  • Kuzu kol kemikli: 155 lira
  • Kuzu but orta kemikli 195 lira
  • Kuzu kemiksiz 210 lira
  • Kuzu külbastı şiş: 245 lira
  • Kuzu ciğer 190 lira
  • Kuzu beyti 280 lira
  • Kuzu gerdan 120 lira
  • Ciğer dana 165 lira
  • Sucuk 200 lira

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Abbas
19.11.2022 15:35
Evet önemli olan buna çözüm önerisi getirmektir, yok benim CB adayım falancadır, filandadır demek değildir  
 
Ömer Tunçok
19.11.2022 15:29
Bu iktidar sahipleri için her yol mübah!..  
 
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