Gel de bu fiyatlarla et al. İşte halkın gerçek gündemi

Temel gıda ürünlerinde zamlar dur durak bilmezken, vatandaşın gündemi et fiyatları oldu. Vatandaşın alım gücü günden güne eriyor... Özellikle dar gelirli vatandaşın uzun süredir erişmekte zorluk çektiği kırmızı et fiyatları, bir haftada yüzde 25 zamlandı.

Et fiyatları neredeyse 550 TL’yi gördü.

Sosyal medyada paylaşılan bir kasabın et fiyat listesi dikkat çekti. Zamlı fiyatları gören vatandaş isyan etti.

Et zammı sosyal medyada tepki topladı. Paylaşılan görüntü "Unutturmaya çalıştıkları gündem" diyerek paylaşıldı.

Ete yapılan zam, sosyal medyada da gündem oldu. Listede en pahalıdan ucuza ise dana lokum 550 TL, dana bonfile 450 TL, kuzu pirzola 370 TL olarak sıralanıyor.

Kasapta dana kıyma 170 TL’den satılırken, en ucuz kırmızı et ise 120 TL’ye satılan kuzu gerdan.

İşte o et fiyatları:

Dana kıyma: 170 TL

Dana kuşbaşı: 185 TL

Dana antrikot: 300 TL

Dana bonfile: 450 TL

Dana lokum: 550 TL

Kuzu pirzola: 370 TL

Kuzu but kemikli: 170 TL

Kuzu kol kemikli: 155 TL

Kuzu but orta kemikli 195 TL

Kuzu kemiksiz 210 TL

Kuzu külbastı şiş: 245 TL

Kuzu ciğer 190 TL

Kuzu beyti 280 TL

Kuzu gerdan 120 TL

Ciğer dana 165 TL

Sucuk 200 TL