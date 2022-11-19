Gel de bu fiyatlarla et al. İşte halkın gerçek gündemi

Temel gıda ürünlerinde zamlar dur durak bilmezken, vatandaşın gündemi et fiyatları oldu. Vatandaşın alım gücü günden güne eriyor... Özellikle dar gelirli vatandaşın uzun süredir erişmekte zorluk çektiği kırmızı et fiyatları, bir haftada yüzde 25 zamlandı.
Et fiyatları neredeyse 550 TL’yi gördü.
Sosyal medyada paylaşılan bir kasabın et fiyat listesi dikkat çekti. Zamlı fiyatları gören vatandaş isyan etti.
Et zammı sosyal medyada tepki topladı. Paylaşılan görüntü "Unutturmaya çalıştıkları gündem" diyerek paylaşıldı.
Ete yapılan zam, sosyal medyada da gündem oldu. Listede en pahalıdan ucuza ise dana lokum 550 TL, dana bonfile 450 TL, kuzu pirzola 370 TL olarak sıralanıyor.
Kasapta dana kıyma 170 TL’den satılırken, en ucuz kırmızı et ise 120 TL’ye satılan kuzu gerdan.
İşte o et fiyatları:
Dana kıyma: 170 TL
Dana kuşbaşı: 185 TL
Dana antrikot: 300 TL
Dana bonfile: 450 TL
Dana lokum: 550 TL
Kuzu pirzola: 370 TL
Kuzu but kemikli: 170 TL
Kuzu kol kemikli: 155 TL
Kuzu but orta kemikli 195 TL
Kuzu kemiksiz 210 TL
Kuzu külbastı şiş: 245 TL
Kuzu ciğer 190 TL
Kuzu beyti 280 TL
Kuzu gerdan 120 TL
Ciğer dana 165 TL
Sucuk 200 TL
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