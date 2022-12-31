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  • Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı

Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı

Sözcü yazarı gazeteci Yılmaz Özdil’in yeni yıla saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini paylaşarak yaptığı adaylık yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 17:45
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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
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Seçimlere birkaç aylık bir süre varken muhalefetin cumhurbaşkanı adayı merakla bekleniyor.

Yeni yıla saatler kala Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Evet bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşanmıştır.” sözlerini alıntılayan Özdil mesajında “Galiba muhalefetin adayı olacak…” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Tahtacı
31.12.2022 19:12
Dünya hayat pahalılığı ile boğuşuyor.  
 
MURAT ÇELİK
31.12.2022 18:35
Tek aday Ali Koç  
 
Yoksa
31.12.2022 17:49
Başka türlü seçilmesi zor  
 
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