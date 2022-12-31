Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı

Seçimlere birkaç aylık bir süre varken muhalefetin cumhurbaşkanı adayı merakla bekleniyor.
Yeni yıla saatler kala Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Evet bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşanmıştır.” sözlerini alıntılayan Özdil mesajında “Galiba muhalefetin adayı olacak…” ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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