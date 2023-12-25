Buzdolabında odun yakan Alzheimer hastası yaşlı kadın, zehirlenip öldü

Kaynak: DHA
Buzdolabında odun yakan Alzheimer hastası yaşlı kadın, zehirlenip öldü
Giresun'da, yalnız yaşadığı tek katlı evde soba zannettiği buzdolabına koyduğu odunları ateşe veren Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Giresun'un Boztekke köyünde meydana geldi.

81 yaşındaki Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, tek başına yaşadığı evde sobayı yakmak istedi.

Ancak yaşlı kadın, soba yerine buzdolabının içine koyduğu odunları ateşe verdi. Evi kısa süre içinde dumanlar sardı.

Yangını fark eden komşuların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yoğun duman nedeniyle zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlenen yaşlı kadının cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

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