Buzdolabında odun yakan Alzheimer hastası yaşlı kadın, zehirlenip öldü

Olay, Giresun'un Boztekke köyünde meydana geldi.

81 yaşındaki Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, tek başına yaşadığı evde sobayı yakmak istedi.

Ancak yaşlı kadın, soba yerine buzdolabının içine koyduğu odunları ateşe verdi. Evi kısa süre içinde dumanlar sardı.

Yangını fark eden komşuların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yoğun duman nedeniyle zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlenen yaşlı kadının cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.