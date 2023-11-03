Buzdolabından uyuşturucu çıktı

Aydın'da bir eve düzenlenen operasyonda mutfak dolabında 870 gram sıvı metanfetamin ele geçirdi.

KAYNAK: İHA
Buzdolabından uyuşturucu çıktı

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde Uyusturucu Madde Ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik olarak hız kesmeden sürdürdükleri kararlı ve titiz çalışmaları neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapan B.S. ve M.Ç. isimli şahıslar fiziki takibe alındı.

uuuu.jpg

Gerekli tespitler yapıldıktan sonra iki şahıs Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ikamette yakalandı. İkamette yapılan aramalarda, 870 gram sıvı metanfetamin evin mutfak dolabında, 7.27 gram metamfetamin, 1 Adet hassas terazi 20 bin 460 Türk Lirası para, 1 Adet Kurusıkı tabanca, 3 Adet cep telefonu ele geçirildi.

Şahıslar adli makamlara sevk edilmek üzere gerekli yasal işlemler için emniyete götürüldü.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Son Haberler
Fenerbahçe Hatayspor maçının hakeminden son dakika açıklaması Spor
Fenerbahçe Hatayspor maçının hakeminden son dakika açıklaması
Arı poleni şifa veriyor Sağlık
Arı poleni şifa veriyor
İsrail’in kanlı planı ortaya çıktı. Gazze’yi ikiye bölecekler Dünya
İsrail’in kanlı planı ortaya çıktı. Gazze’yi ikiye bölecekler
Türk dizilerinin başarısı Gündem
Türk dizilerinin başarısı
Döner bıçaklarıyla 2 kişiye saldırıp dehşet saçtılar Gündem
Döner bıçaklarıyla 2 kişiye saldırıp dehşet saçtılar
Rüyada şişe görmek ne demek? Rüyada şişe görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada şişe görmek ne demek? Rüyada şişe görmenin anlamı nedir?
Kuzey ışıklarında olsa çok beğenirdiniz ama burası Türkiye’de bir yer Gündem
Kuzey ışıklarında olsa çok beğenirdiniz ama burası Türkiye’de bir yer