Buzdolabından uyuşturucu çıktı

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde Uyusturucu Madde Ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik olarak hız kesmeden sürdürdükleri kararlı ve titiz çalışmaları neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapan B.S. ve M.Ç. isimli şahıslar fiziki takibe alındı.

Gerekli tespitler yapıldıktan sonra iki şahıs Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ikamette yakalandı. İkamette yapılan aramalarda, 870 gram sıvı metanfetamin evin mutfak dolabında, 7.27 gram metamfetamin, 1 Adet hassas terazi 20 bin 460 Türk Lirası para, 1 Adet Kurusıkı tabanca, 3 Adet cep telefonu ele geçirildi.

Şahıslar adli makamlara sevk edilmek üzere gerekli yasal işlemler için emniyete götürüldü.