Buzdolabınız soğutmuyorsa bunlara dikkat!

Ancak bazen buzdolabı yeterince soğutmaz ve yiyeceklerin bozulmasına neden olur. Buzdolabının iyi soğutması için yapmanız gerekenleri sizin için derledik.

Buzdolabının contalarını temizleyin

Buzdolabının kapısında bulunan contalar, havayı içeride tutarak soğutma işlemini sağlar. Ancak contalar kirli, hasarlı veya yıpranmış olursa, buzdolabı hava sızdırabilir ve soğutma verimi düşer. Bu nedenle, contaların düzenli olarak ılık sabunlu su ile silinmesi ve kir, kırıntı veya diğer birikintilerin temizlenmesi gerekir. Eğer contaların değiştirilmesi gerekiyorsa, lisanslı bir teknik servisten yardım alın.

Buzdolabının ısı ayarını kontrol edin

Buzdolabının bir diğer önemli parçası da termostattır. Termostat, buzdolabının iç sıcaklığını ayarlar ve soğutma seviyesini belirler. Eğer termostat yanlış ayarlanmışsa, buzdolabı yeterince soğutmaz veya fazla soğutur. Bu da hem yiyeceklerin bozulmasına hem de elektrik faturasının artmasına neden olur. Bu yüzden, termostatın uygun sıcaklık ayarında olduğundan emin olun. Genellikle buzdolapları için ideal sıcaklık 4-5 derece arasıdır.