Buzdolabınız soğutmuyorsa bunlara dikkat!

Buzdolabı, yiyecekleri taze tutmak ve hayatı kolaylaştırmak için vazgeçilmez bir ev aletidir.

Buzdolabınız soğutmuyorsa bunlara dikkat!

Ancak bazen buzdolabı yeterince soğutmaz ve yiyeceklerin bozulmasına neden olur. Buzdolabının iyi soğutması için yapmanız gerekenleri sizin için derledik.

Buzdolabının contalarını temizleyin

Buzdolabının kapısında bulunan contalar, havayı içeride tutarak soğutma işlemini sağlar. Ancak contalar kirli, hasarlı veya yıpranmış olursa, buzdolabı hava sızdırabilir ve soğutma verimi düşer. Bu nedenle, contaların düzenli olarak ılık sabunlu su ile silinmesi ve kir, kırıntı veya diğer birikintilerin temizlenmesi gerekir. Eğer contaların değiştirilmesi gerekiyorsa, lisanslı bir teknik servisten yardım alın.

Buzdolabının ısı ayarını kontrol edin

Buzdolabının bir diğer önemli parçası da termostattır. Termostat, buzdolabının iç sıcaklığını ayarlar ve soğutma seviyesini belirler. Eğer termostat yanlış ayarlanmışsa, buzdolabı yeterince soğutmaz veya fazla soğutur. Bu da hem yiyeceklerin bozulmasına hem de elektrik faturasının artmasına neden olur. Bu yüzden, termostatın uygun sıcaklık ayarında olduğundan emin olun. Genellikle buzdolapları için ideal sıcaklık 4-5 derece arasıdır.

Öne Çıkanlar
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Son Haberler
Adana’da olaya müdahale eden polis bıçaklandı Güncel
Adana’da olaya müdahale eden polis bıçaklandı
Ege ve Akdeniz plajlarından daha iyi. İstanbul’a bir saat sonra uzaklıktaki tatil cennetleri Güncel
Ege ve Akdeniz plajlarından daha iyi. İstanbul’a bir saat sonra uzaklıktaki tatil cennetleri
Beşiktaş: Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz Spor
Beşiktaş: Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz
Ahmet Çakar Rasim Ozan'la canlı yayında kavga etti. Stüdyoyu terk etti Spor
Ahmet Çakar Rasim Ozan'la canlı yayında kavga etti. Stüdyoyu terk etti
Tekne tescili için rüşvet alan Manavgat Liman başkanı tutuklandı Güncel
Tekne tescili için rüşvet alan Manavgat Liman başkanı tutuklandı
Beşiktaş'ın iptal edilen golünün en net videosu ortaya çıktı Spor
Beşiktaş'ın iptal edilen golünün en net videosu ortaya çıktı