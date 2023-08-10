Ç.Rizespor'dan 3 yeni transfer 4'ncüsü yolda

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Önümüzdeki Pazar akşamı saat: 21.45’te, hazır bir Adana Demirspor önünde Trendyol Süper Lig’deki ilk karşılaşmasına çıkacak olan Çaykur Rizespor’u, deyim yerindeyse cehennem gibi bir stadyum bekliyor.

Yeni Adana Stadyumu’nda, formda bir Adana Demirspor ve coşkulu taraftarları önünde, henüz ilk 11’i oturmayan bir görüntü veren teknik patron İlhan Palut’un ekibi, masa başında zorda görünse bir sürpriz yapma peşinde…

Haliyle yeni transferlere acilen hız vermek zorunda kalan Yeşil Mavililer, bu maç öncesi 3 yabancı oyuncu ile anlaşma yaptı.

Bir süredir ilgilendiği İspanyol orta saha oyuncusu Oscar Pinchi’yi İstanbul’a getiren Rizespor’un kurmayları; Bask Bölgesi’ndeki La Coruna doğumlu 27 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Las Palmas forması giyen İspanyol oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesinin bitimine bir yıl daha vardı.

Diğer yandan, Finlandiya doğumlu Kosovalı kanat oyuncusu Altin Zerqiri de sağlık kontrolleri sonrası Atmacalara imza atacak. Zerqiri’nin Finlandiya 1. Ligi ekiplerinden FC Lahti ile olan sözleşmesi, önümüzdeki aralık ayının sonunda bitiyordu.

1.85 boyunda 23 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu, bugüne kadar Kosova U21 milli takım formasını 11 kez giymişti.

Öte yandan, Karadeniz temsilcilerinden Rizespor’un 3’ncü transferi de genç bir oyuncu. Bosna Hersek’de FK Sarajevo takımında forma giyen Avusturya doğumlu 22 yaşındaki Bosnalı ofansif orta saha oyuncusu Dal Varesanovic’i, Türkiye’ye çağıran Atmacalar, bu oyuncu ile de yapılacak sağlık kontrollerinin ardından, bir pürüz çıkmaması halinde kendisine imza attıracak.

Bosna Hersek’in üst ligi Premijer Liga’nın FK Sarajevo takımı ile olan sözleşmesinin bitimine daha 2 yıl bulunan Varesanovic, Bosna hersek milli takımlarının alt kategorilerinde 16 kez milli formayı giyerken, en son A Milli Takımının formasını da ilk kez giyen oyuncular arasında yer alıyor.

Genç oyuncudan bu sezon çok şey bekleyen Çaykur Rizespor’da, 4’ncü transferde yolda gibi...

Uzun bir süreden beri golcü bir hücum oyuncusunu renklerine bağlamaya çalışan Yeşil Mavililer, Litvanya1. Lig ekiplerinden FK Zalgiris Vilnius’un forvet oyuncusu Mathias Kehinde Oyewusi ile anlaşmaya bir adım daha yaklaştı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray önünde Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turlarında kupaya veda eden Zalgiris’in, 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu için, 450-500 Bin Euro civarında bir teklif yapan Karadeniz ekibi; bu oyuncuyu renklerine bağlamak için büyük çaba sarf ediyor.

Oyewusi, henüz Nijerya milli takım formasını giyemeyen oyuncular arasına yer alıyor.

Atletik fiziği ile dikkat çeken 1.83’lük santrafor, Zalgiris forması altında 69 karşılaşmada 11 asist yaparken, 30 gole de imza attı.

Oyewusi’nin kulübüyle olan sözleşmesi de yaklaşık 5 ay sonra bitecekti.

ASSOMBALONGA

Bu arada, Çaykur Rizespor’un ilgilendiği oyunculardan olan Demokratik Kongolu forvet oyuncusu 30 yaşındaki Britt Assombalonga’yı, Fraport TAV Antalyaspor’un kadrosuna katmasının ardından elinden kaçıran Rizespor’un kurmayları; Zalgiris Vilnius ekibinin Nijeryalı oyuncu Oyewusi’nin transferine bu yüzden ağırlık vermeye başladı.