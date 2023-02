C vitamini serumları cilde ışıltı katmak ve canlı bir cilt görünümüne kavuşmak için çok sık tercih ediliyor. Uzmanlar cilt için C vitamini kullanırken dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Peki, C vitamininin cilde faydaları neler? C vitamin serumları nasıl kullanılır?

C VİTAMİNİNİN CİLDE FAYDALARI NELER?

C vitamini serumları içerisindeki saf C vitamini sayesinde ciltte ince çizgi, kırışıklık ve leke görünümünün azalmasına yardımcı olurlar. Ayrıca cilde aydınlık ve parlak görünüm kazandırırlar. Ancak C vitamini kullanırken son derece dikkatli olmak gerekir.

C vitamini serumların cilde faydaları saymakla bitmez. C vitamini serum kullanarak cilt hücrelerini yenileyebilir ve cildin erken yaşlanmasını önleyebilirsiniz.

C vitamini serumlar cildi onarır ve aydınlık bir görünüm kazandırır.

C vitamini asit bir içerik olduğu için ciltte mikro peeling etkisi yaratır.

Ciltteki kırışıklıkları minimuma indirmek, iltihap şikayetlerini azaltmak ya da sivilce izlerini yok etmek için C vitamini içeren ürünleri kullanabilirsiniz.

C vitamini serumu kullanırken, gündüzleri en az SPF 20 içeren bir güneş kremi kullanmanız önerilir. Güneş kremi ile birlikte kullanıldığında C vitamini cilde zarar olmayan, harika bir antioksidandır.

CİLDE C VİTAMİNİ NASIL UYGULANIR?

C vitamini serumu ve C vitamini ampuller cilt bakımı için idealdir. C vitamini serumları cilt tipinize uygun olarak kullanmanız önerilir.

C vitamini serumu kullanmada önce cildinizi derinlemesine arındırın ve temizleyin. C vitamini serumu, koruma faktörlü güneş kremleriyle sürüldüğünde etkisini daha çok artırır.

C vitaminini genellikle gece cilt bakımında kullanmanız önerilir. Ancak gündüz cilt bakımında da kullanmak istiyorsanız mutlaka sonrasında bir güneş koruyucu krem kullanmanız önerilir.

Formülünde C vitaminine yer verilen kremlerin ve serumların daha verimli kullanılması, bu ürünlerin serin ve karanlık bir yerde saklanması ile mümkün. Bakım kremleri nemlendiriciden önce uygulanmalı.