Çabuk sinirleniyorum bu durum nasıl önlenir? Sinirlenmiş birine sakın bunları yapmayın!

Sinirlenme strese bağlı olarak çağımızın sorunu olmaya devam ediyor.

Bu süreç ise sinirlenmiş birisine yapılamaması gerekenlerin önemi belli oldu.

Ayrıca Çabuk sinirlenmeye karşı önlemler de ortaya çıktı.

İşte detaylar...

Hızlı Sinirlenme Durumu Nasıl Engellenir?

Klinik Psikolog Mehmet Cem Yiğit, hızlı sinirlenme sorununun üstesinden gelmek için birçok yöntem olduğunu belirtiyor.

Bu yöntemlerden ilki, ani öfke patlamaları yaşayan kişilerin, bu konuda uzman psikologlardan profesyonel destek almalarıdır.

Öfke kontrolüyle ilgili sorun yaşayanlar için, uzman doktorlar gerekli tetkikleri yaparak uygun bir tedavi planı hazırlar ve tedaviye başlarlar.

Ruhsal sorunlar söz konusu olduğunda ise, genellikle terapi yöntemleri devreye girer.

Davranışsal psikoterapi ve bilişsel davranışçı terapi gibi terapiler, kişinin öfke anlarında ne yapabileceğini ve bu sorunla nasıl başa çıkabileceğini gösterir.

“Sinirlenmek istemiyorum, ne yapmalıyım?” diye merak edenler için ise; rahatlama teknikleri, farkındalık yaratma, sorun çözme becerileri, sakin iletişim kurma, sosyal çevreyi değiştirmek, nefes egzersizleri yapmak, kişisel disiplin veya öfkeyi dağıtacak aktiviteler gibi yöntemler önerilmektedir.

Sinirlenmiş Birine Nasıl Yaklaşılmalı? Hayatımızda sıkça karşılaştığımız sinirlenmiş biriyle iletişim kurma durumunda, onunla nasıl başa çıkacağımızı bilmek önemlidir.

İşte bu durumda izlenebilecek bazı adımlar:

Sakin kalmaya çalışın. Yüksek sesle konuşmak veya hakaret etmek yerine, sakin bir ses tonuyla, yavaş ve açık bir şekilde konuşun.

Kişiyi anlamaya çalışın. Neden sinirlendiğini sorarak, duygularını kabul ederek ve empati kurarak onu anlamaya çalışın.

Yardımcı olun. Onu sakinleştirebilecek bir şeyler yapabileceğinizi sorun, dinleyin ve destekleyin.

Sınırlarınızı belirleyin. Sinirlenmesi, size saygısızlık yapmasına izin vermez. Kendi duygularınızı ifade edin ve gerekirse zaman tanıyın.

Bu ipuçlarını uygulayarak, hem karşınızdaki kişinin hem de kendinizin daha iyi hissetmesini sağlayabilirsiniz. Unutmayın, sinirlenmek doğal bir duygudur, fakat onu kontrol etmek bizim elimizdedir.