Sinirlenmeyi durduran bitkiler

Doğada insan sağlığı için çeşitli yararları olan birçok bitki bulunuyor. Bu bitkiler çeşitli vitamin ve faydalarıyla vücut sağlığına yarar sağladığı gibi psikolojik olarak da insanları yatıştırıcı etkileri bulunuyor. İşte detaylar..

MELİSA ÇAYI



Melisa çayı, halk arasında da sakinleştirici etkisiyle biliniyor.

Melisa çayının bilinen diğer faydaları şöyle;

– Uykusuzluk problemlerine iyi gelir.

– Doğal bir ağrı kesicidir.

– Sakinleştirici özelliği vardır.– Hafızayı güçlendirir.

– Alzheimer riskini düşürür.

– Ateş düşürücüdür.

– Sindirimi kolaylaştırır.

– Gaz sancılarını giderir.

– Konsantrasyonu artırır.

– Kilo vermeye yardımcı olur.

– Stresi önler.

– Grip ve nezle gibi hastalıkların hızla iyileşmesini sağlar.

– Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

– Adet sancılarını hafifletir.

– Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.



PAPATYA ÇAYI

Papatya, çok sevilen bir çiçek olmasının yanı sıra papatya çayı da sakinleştiirme, gevşetme gibi özelliklere sahip.

Hem antioksidan etkileri hem de sedatif özellikleriyle bu çay, sinir ve stresi yatıştırma, kaygı, huzursuzluk gibi olumsuzlukları azaltma konusunda da bize yardımcı oluyor

KANTARON ÇAYI

Özellikle sarı kantaron ile hazırlanan bitki çayları da tıpkı melisa çayı gibi sakinleştirici etkilere sahip.

Stres konusunda en etkili doğal destekçiler arasında gösterilen kantaron çayı, sadece stresin azalmasını sağlamakla kalmıyor, strese bağlı uykusuzluk ve baş ağrılarının da azalmasını sağlıyor.

Hazmı kolaylaştırır. İştahsızlığı ve yemeklere karşı duyulan tiksintiyi giderir. Mide ve bağırsak gazlarını söktürür. İdrarı artırır. Kusmaları ve ishali keser.

Aybaşı kanamalarının düzenli olmasını sağlar. Anne sütünü artırır. Sinirleri yatıştırır. Migren ağrılarını keser. Beyin yorgunluğunu giderir. Uyku verir. Kalbi kuvvetlendirir.

ADA ÇAYI

-Cilt leke ve hastalıklarında kullanır.

-Mide ve kolestrol hastaları için rahatlatıcı etkisi vardır.

-Menopoz sonrası belirtileri hafifletir.

-Sindirim sistemini korur ve ishale iyi gelir.

-Aşırı terlemeyi azaltır.

-Depresyonu ve stresi azaltır.

-Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

-Beyin fonksiyonlarını geliştirir.

-Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.



KARANFİL

Genellikle hoş koku vermesiyle ve birçok faydasıyla bilinen karanfil aynı zamanda demlenerek içildiğinde stres seviyesini de azaltıyor.

Karanfilin bu etkiyi göstermesinin nedi vücutta bulunan toksinleri temizleyici etkisi olması.

LAVANTA

Genellikle anksiyete, depresyon, uykusuzluk ve baş ağrısı ve diş ağrısı da dahil olmak üzere fiziksel ağrıyı tedavi etmek için kullanılıyor.

Ayrıca, cilt ve saç tedavilerinin yanı sıra yaraları ve ağrıyı tedavi etmek için losyonlarda ve kremlerde topikal olarak kullanılır.

Lavanta çayını kolayca hazırlamak içinse tek yapmanız gereken 1 su bardağı sıcak suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar kurutulmuş lavanta ilave edip demlendirmek.