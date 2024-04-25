Çad hükümetinin ABD güçlerini ülkeden çıkaracağı iddia edildi

Kaynak: AA
Çad hükümetinin ABD güçlerini ülkeden çıkaracağı iddia edildi
Çad hükümetinin, ülkede bulunan ABD güçlerini sınır dışı etmeyi planladığına dair iddialar gündeme geldi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Çad hükümeti ile ABD ordusu arasındaki askeri işbirliği anlaşmasının iptal edilebileceği spekülasyonları dolaşıyor.

Çad hükümetinin, ABD yönetimine yazılı bir bildiri göndererek iki ülke arasındaki anlaşmanın sona erdirilebileceğini ve Çad'da bulunan ABD güçlerinin ülkeden çıkarılabileceğini ilettiği belirtiliyor.

Çad'da bulunan ABD askerlerinin sayısı açıklanmamış olsa da tahminlere göre bu sayının yaklaşık 100 olduğu düşünülüyor.

Çad ile ilgili bu iddiaların, 6 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde gelmesi dikkat çekti.

Geçen ay Nijer'de de askeri hükümet, ABD ile askeri işbirliği anlaşmasının feshedildiğini duyurmuştu.

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