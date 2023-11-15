Cadı fındığı akne ve sivilceye iyi geliyor

Cadı fındığının yararları asırlardır biliniyor. Özellikle cilt ve saç sorunları olanların bu bitkiyi mutlaka tanıması gerekiyor...

Hatice Özen KAYNAK: Haber Merkezi
Cadı fındığı akne ve sivilceye iyi geliyor

Latince adı: Hamamelis. İçeriğinde çok önemli bileşenler taşıyor. fitoterapi alanında da kullanılırken özellikle kozmetikte en çok tercih edilen bitkilerden biri. Boyu yaklaşım 3 metreyi bulan ağacın yaprakları kışın yapraklarını döküyor. Kuzey Amerika ormanlarında sıklıkla görülüyor. Farklı kültürlerde farklı kullanım alanları bulan cadı fındığı bakın nelere yarıyor?

YARARLARI NELER?

Cadı fındığı yağının çok geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Kozmetik sektörünün yanı sıra yemeklerde de kullanım alanı buluyor. İçeriğinde bol miktarda linoeik asit, oleik asit, omega 3-6-7 ve palmitoleik asit bulunuyor İşte yararları:

Saçların hızlı uzamasına destek olur.

Kepek sorununun çözümüne yardımcıdır.

Egzama gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcıdır.

Çok işlem görmüş saçların onarımına destek verir.

Nemlendirici etkiye sahiptir.

Yaşlanma geciktirici özeliğe sahiptir.

Antioksidan etkileri vardır.

Sebum dengeleyici özelliği bulunur.

Ciltteki ton eşitsizliklerini düzenlemede yardımcıdır.

Akne ve sivilce gidermeye yardımcı etkileri vardır.

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