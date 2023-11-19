Çadır kuşağı otu nedir ne işe yarar

Çadır kuşağı otu Maydanozgiller familyasından. Yağından ve özünden faydalanılıyor. Oleorezin içerir. Öz suyu tıp alanında kullanılıyor. Adı Çadır uşağı olarak da anılıyor.



ÇADIR KUŞAĞI OTUNUN YARARLARI

Müzmin ve mikrobik hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

Baş ağrısına iyi geliyor.

Öksürüğü kesiyor

Ağrıları dindiriyor.

Kan ve lenf damarlarını genişletiyor.

Vereme, yaralara, karaciğere, dalağa böbrek ve mesane hastalıklarına karşı da yarar sağlıyor



NASIL KULLANILIR

Çadır kuşağı, lapa yapılıp dıştan vücuda sürülüyor.