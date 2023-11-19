Çadır kuşağı otu nedir ne işe yarar

Şifanın kaynağı doğada. On binlerce bitki rahatsızlıklar ve hastalıklara çare. Peki, Çadır kuşağı otu nelere iyi geliyor…

Erhan Songür KAYNAK: Haber Merkezi
Çadır kuşağı otu nedir ne işe yarar

Çadır kuşağı otu Maydanozgiller familyasından. Yağından ve özünden faydalanılıyor. Oleorezin içerir. Öz suyu tıp alanında kullanılıyor. Adı Çadır uşağı olarak da anılıyor.

ÇADIR KUŞAĞI OTUNUN YARARLARI

Müzmin ve mikrobik hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.
Baş ağrısına iyi geliyor.
Öksürüğü kesiyor
Ağrıları dindiriyor.
Kan ve lenf damarlarını genişletiyor.
Vereme, yaralara, karaciğere, dalağa böbrek ve mesane hastalıklarına karşı da yarar sağlıyor

NASIL KULLANILIR
Çadır kuşağı, lapa yapılıp dıştan vücuda sürülüyor.

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