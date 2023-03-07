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Çağatay Rüştü Şalap: En iyi şekilde bu takımı olması gereken yere getireceğiz

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasındaki İzmir derbisinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Altınordu'nun teknik sorumlusu Çağatay Rüştü Şalap, içinde bulunulan sıkıntılı süreci atlatacaklarına inandığını kaydetti.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 23:07
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Çağatay Rüştü Şalap'tan maç sonu açıklamalar

Çağatay Rüştü Şalap: En iyi şekilde bu takımı olması gereken yere getireceğiz
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Şalap, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabaka genelinde topa ve oyuna hakim bir oyun sergilediklerini söyledi.

Bireysel hatadan dolayı kalelerinde gol gördüklerini aktaran Şalap, "Önde çoğalmada ve pozisyon bulmada biraz sıkıntılarımız var. Bunun üzerine çalışacağız. Top bizde kalıyor evet ama sonuçlandırma konusunda biraz daha eksiklerimiz var. Bunları gidermeye çalışacağız. Önümüzde bir Ankara Keçiörengücü maçı var. Onun için hazırlanacağız. En iyi şekilde bu takımı olması gereken yere getireceğiz. Çalışmalarımız bu yönde devam edecek." ifadelerini kullandı.

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