Çağatay Rüştü Şalap: En iyi şekilde bu takımı olması gereken yere getireceğiz

Şalap, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabaka genelinde topa ve oyuna hakim bir oyun sergilediklerini söyledi.

Bireysel hatadan dolayı kalelerinde gol gördüklerini aktaran Şalap, "Önde çoğalmada ve pozisyon bulmada biraz sıkıntılarımız var. Bunun üzerine çalışacağız. Top bizde kalıyor evet ama sonuçlandırma konusunda biraz daha eksiklerimiz var. Bunları gidermeye çalışacağız. Önümüzde bir Ankara Keçiörengücü maçı var. Onun için hazırlanacağız. En iyi şekilde bu takımı olması gereken yere getireceğiz. Çalışmalarımız bu yönde devam edecek." ifadelerini kullandı.