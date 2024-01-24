Çağdaş Atan: Penaltı oyunun cilvesi!

Başakşehir’in teknik patronu Çağdaş Atan, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Çağdaş Atan şunları söyledi: “Bizim için zor bir maçtı aslında. Oyunun içerisinde olalım istiyoruz. Bugün de öyle yapalım. Fazla bir şey demeyelim. Şampiyonluk yarışında olan iki tane güzide takımımız var. Onlara şampiyonluk yolunda başarılar dilerim. Ama, biz de bu ligdeyiz. Lige heyecan katmaya, güzel oyun sergilemeye çalışıyoruz. Çok ilgi görmese de değişik dizilişlerle 10-11 haftada güzel oyunlar çıkarmaya çalışıyoruz.”

Atan ayrıca, “Bakmamız gereken olumlu taraf, ilk devrede rakibi tek tek baskılayarak oynadık, geriden oyun kurmalarına izin vermedik. Tabii ki sahada daha sakin olabilirdik. 10 kişi kalınca, bizi savunmaya yönlendirdi. Pozisyon bulduk, pozisyon verdik. Son dakikadaki penaltı oyunun şansı, oyunun cilvesi” dedi.