2022-2023 sezonu öncesi Zecorner Kayserispor ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, görev süresi devam etmesine rağmen 6 Eylül 2023 tarihinde sözleşmesini feshetmişti. Kayserispor’un Türkiye Futbol Federasyonu’na itirazı sonrası dosya Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na (UÇK) taşındı.

Kurul, Kayserispor ile Çağdaş Atan arasındaki dosya için kararını verdi. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Çağdaş Atan’ın sarı-kırmızılı kulübe anapara olarak 8 milyon TL, faizin eklenmesiyle birlikte toplam tutar 12 milyon TL ödemesine hükmetti.