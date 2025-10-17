2022-2023 sezonu öncesi Zecorner Kayserispor ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, görev süresi devam etmesine rağmen 6 Eylül 2023 tarihinde sözleşmesini feshetmişti. Kayserispor’un Türkiye Futbol Federasyonu’na itirazı sonrası dosya Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na (UÇK) taşındı.

Çağdaş Atan'a soğuk duş! Kayserispor'a tazminat ödeyecek - Resim : 2

Kurul, Kayserispor ile Çağdaş Atan arasındaki dosya için kararını verdi. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Çağdaş Atan’ın sarı-kırmızılı kulübe anapara olarak 8 milyon TL, faizin eklenmesiyle birlikte toplam tutar 12 milyon TL ödemesine hükmetti.

