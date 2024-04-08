Çağla Şikel sosyal medyanın diline düştü. Yüzünü görenler şaşırdı

Emre Altuğ ile boşanmasının ardından özel yaşantısını uzun süre gözlerden uzak tutan ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in daha sonra Nail Gönenli ile yaşadığı aşk gündem olmuştu.

Sosyal medyadan paylaştığı pozlar ve özel yaşantısıyla sürekli olay olan Şıkel, bu defa da Instagram hesabından paylaştığı video ile sosyal medyanın diline düştü.

Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü mankenin paylaştığı videoda dudaklarının şekli ve orantısızlığı takipçilerinin dikkatini çekti.

Tavşan dişi yaptırdığı öne sürülen Şıkel’e sosyal medyadan yüzlerce yorum yağdı.