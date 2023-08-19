Çağla Şıkel ve oğulları denizden çıkmadı. Çeşme kavruldu

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, oğulları ve annesi ile İzmir Çeşme'de tatilin tadını çıkarıyor.

Çağla Şıkel ve oğulları denizden çıkmadı. Çeşme kavruldu

Her sene yaz tatilini turizm cenneti Çeşme’de yazlık tutarak geçiren Çağla Şıkel, önceki gün ailesi ile beraber bir beach’te objektiflere yansıdı.

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Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Eski eşi Emre Altuğ'la evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey, Uzay ve annesi Asuman Şıkel ile beach’e giden tescilli güzel, gün boyu denizden çıkmadı.

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Çocukları ile birlikte Ege'nin serin sularında vakit geçiren Çağla Şıkel, formda görüntüsü ile bakışları üzerinde topladı.

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Tatilde neşelerinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen ünlü mankenin çocukları, iskeleden atlayarak, annelerine gösteri yaptılar.

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