Çağla Şıkel evleniyor mu? Sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı

Emre Altuğ'dan Kuzey ve Uzay adlarında iki oğlu olan Çağla Şıkel, 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Şıkel'in oğullarını sevgilisiyle tanıştırdığı ortaya çıktı.

Çağla Şıkel evleniyor mu? Sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ, Nail Gönenli ve Umut Evirgen'in evliliğe giden ilişkilerini kaleme aldı. İşte Üstündağ'ın o yazısı...

sevgilisini-cocuklariyla-tanistirdi-cagla-sikel-evleniyor-mu-zo2ji.jpg

Gece hayatının en hızlı iki çapkını; Umut Evirgen ve Nail Gönenli’nin yeni ilişkilerinde kalıcı adımlar attıkları yönünde duyumlar aldım. Her ikisi de yakın arkadaş; her ikisi de playboy… İşletmeci-yönetmen Umut Evirgen, ilişkilerini göz önünde yaşarken, Avukat Nail Gönenli karda yürüyüp izini belli etmeyenlerdendi. Yakışıklı avukat, 9 aydır ünlü model-sunucu Çağla Şıkel ile birlikte.

sevgilisini-cocuklariyla-tanistirdi-cagla-sikel-evleniyor-mu-nnqi5.jpg

İki çocuk annesi olan Çağla Şıkel, 8 yıl süren aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuş, herkes bu ilişkiye bir ömür biçmişti. Ancak çift, tüm söylentileri boşa çıkardı. Aldığım duyumlara göre birbirlerine çok âşık olan çift, ilişkileri konusunda son derece ciddiymiş.

Hatta Çeşme tatilinde Gönenli, Çağla’nın annesi ve çocuklarıyla tanışmış.

sevgilisini-cocuklariyla-tanistirdi-cagla-sikel-evleniyor-mu-t9wmd.jpg

Aynı şekilde Umut Evirgen de birçok ünlü isimle beraberlik yaşamış, son aşkı Alina Boz’la da ilişkisinin uzun ömürlü olmayacağı söylenip duruyordu. Alina Boz’un da 6 yıllık ilişkisi yeni bitmişti. Fakat Evirgen, güzel oyuncunun, ‘hayallerinin kadını’ olduğunu çevresine söylerken, sevgilisinin bir dediğini iki etmiyormuş. Hatta çift, ilişkilerinin ilk ayında beraber yaşamaya başlamıştı, geleceğe yönelik adımlar atma konusunda çok isteklilermiş… E ne demişler, durdular durdular, demek ki turnayı gözünden vurdular!


İlgili Haberler
Çağla Şıkel ve oğulları denizden çıkmadı. Çeşme kavruldu
Çağla Şıkel'in oğullarıyla tatil pozlarına beğeni yağdı
Çağla Şıkel Arto'nun mal varlığına haciz koydurdu
Çağla Şıkel oğluna yaptığı şakayı paylaştı
Öne Çıkanlar
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Fas'taki deprem İstanbul'daki fayı etkileyecek mi? Şener Üşümezsoy açıkladı
Fas'taki deprem İstanbul'daki fayı etkileyecek mi? Şener Üşümezsoy açıkladı
Son Haberler
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor Yazarlar
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Özge Özpirinçci'yi görenler çöp poşetini beline dolamış zannetti Magazin
Özge Özpirinçci'yi görenler çöp poşetini beline dolamış zannetti
Hadise'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. Duyanların ağzı açık kaldı Magazin
Hadise'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. Duyanların ağzı açık kaldı
Saroz Körfezi'nde deprem Güncel
Saroz Körfezi'nde deprem
Antakya'da bir sınıfta 38 öğrencinin sadece 3’ü Türk. Resmen egemenliğimiz elimizden alınıyor Güncel
Antakya'da bir sınıfta 38 öğrencinin sadece 3’ü Türk. Resmen egemenliğimiz elimizden alınıyor
Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı bir kişi Kosova’da yakalandı Dünya
Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı bir kişi Kosova’da yakalandı
Adalet Bakanlığına 64 sözleşmeli personel alınacak Güncel
Adalet Bakanlığına 64 sözleşmeli personel alınacak