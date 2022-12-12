Ünlü manken Çağla Şikel’den sağlık durumu hakkında kötü bir haber verdi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi veren Çağla Şikel eve kapandığını duyurdu. Peki, Çağla Şikel’e ne oldu? Çağla Şikel hangi hastalığa yakalandı?

Çağla Şikel sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında paylaşımda bulundu. Hastalandığını sosyal medya hesabından duyuran Çağla Şikel eve kapandı. Hastalığının bulaşıcı olduğunu belirten Çağla Şikel, yanına kimsenin girmediğini ve hastalığı oğullarından kaptığını söyledi.

İki oğlu bulunan Çağla Şikel, Influenza virüsüne yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Odaya kimsenin girmediğini ve hastalığının bulaşıcı olduğunu belirten ünlü manken, herkesi virüs hakkında uyardı. Çağla Şikel, "Hangi anne yavrusuna bakarken hastalanmaz ki. Aman dikkat! Covid'e benzemiyor" dedi.

Çağla Şikel, köpeği Tarçın'ın kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını da şu sözler ile paylaştı:

"Yanıma kimseyi almamaya çalışıyorum çünkü inanılmaz bulaşıcı ama bu köpek beni asla yalnız bırakmıyor delireceğim. Serum takmaya gelen olursa evi ayağa kaldırıyor. Sadece çişini yapıyor hızlıca yemeği yiyor belki hop tekrar yanımda... Benden hiçbir şey istemiyor sadece beni bekliyor. Sen nasıl bir cansın Tarçın."