Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jet hızında yanıt

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların yaptıkları hareketlerden dolayı ekstra ceza almalarını talep etti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

''19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasından sonra soyunma odasından paylaşılan görüntülerde Fenerbahçe futbolcuları, teknik heyeti ve diğer kulüp personelleri tarafından sportmenliğe aykırı küfürlü tezahüratta bulunulduğu görülmüştür.

İlgili görüntüler Fenerbahçe futbolcusu Jayden Quinn Oosterwolde tarafından Instagram sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşılmış ve edilen hakaretler alenileştirilmiştir.

Görüntüler incelendiğinde Fenerbahçe futbolcuları Serdar Dursun, Joshua King, Bright-Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra Fenerbahçe kafilesinden başka kişilerin de küfürlü tezahürata eşlik ettiği açıkça ortadadır.

Bu eyleme iştirak eden şahısların, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından görüntüler dikkatlice incelendikten sonra tespit edilerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevklerinin gerçekleştirilmesi için bugün sabah saatlerinde kulübümüz tarafından başvuru yapılmıştır. Sürecin yakından takipçisi olacağımız kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

FENERBAHÇE KEREM'İ ŞİKAYET ETMİŞTİ

Fenerbahçe, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu şikayet etti.

Kulüpten yapılan açıklamada ''Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir.'' ifadeleri kullanıldı.