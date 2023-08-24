Çağlar Ertuğrul İstanbul'u terk etti! "Sakin bir hayatım var"

Berkay Ateş, Merve Dizdar ve Ercan Kesal'ın başrolünde yer aldığı yerli yapım dizi Magarsus'ta oynayan Çağlar Ertuğrul pandemi döneminde İstanbul'u terk ettiğini açıkladı.

Çağlar Ertuğrul İstanbul'u terk etti! "Sakin bir hayatım var"

Snob Magazin'in haberine göre; Çağlar Ertuğrul, Levent'te görüntülendi. Oyuncu, "İstanbul'a az önce geldim. Hemen İzmir'e döneceğim. İzmir'de yaşıyorum. Dizi görüşmeleri olunca geliyorum. 2005 yılında İstanbul'a geldim ama pandemi döneminde döndüm. Urla'da sakin bir hayat. Herkese tavsiye ederim" dedi.

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Metro kullandığını belirten Ertuğrul, "Herkese tavsiye ederim bu trafiğe girilmez. İstanbul'da yaşadığım dönem Anadolu Yakası'na geçince metrobüse biniyordum" diye konuştu.

Oyuncu, "İzmir'de nasıl bir hayatınız var?" sorusuna, "Rahat bir hayatım var. İstanbul kaosundan uzak. Ama işler nedeniyle döneceğim gibi görünüyor" yanıtını verdi.

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Blu TV'de yayınlanan Magarsus dizisi için Ertuğrul, "Dördüncü bölümü yayınlanacak. Dizi güzel yazıldı. Oyuncu olarak okurken beğenmiştik" dedi. Adana'da çekilen dizi için oyuncu, "Son dönemde 15 kilo verdim. Rolü kurmak istediğim için 83 kilodan 90-95 kiloya gelmiştim. Karakterin kilolu olması gerekiyordu" şeklinde konuştu.

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