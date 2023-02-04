Çağlar Ertuğrul'un evlilik açıklaması şoke etti

Geçen sezon Teşkilat dizisinden ayrılan Çağlar Ertuğrul, Blu TV için hazırlanan Magarsus isimli dijital dizi ile hayranlarıyla buluşacak.
Çağlar Ertuğrul, önceki gün sevgilisi Kayla Manukyan ile Nişantaşı City’s’ çıkışı objektiflere takıldı.
Ertuğrul “2023’te evlilik olacak mı?” sorusuna, “Bu devirde evlilik zor. Hayat pahalı” cevabını verdi.
Ertuğrul, proje için bıraktığı bıyığını ise önümüzdeki günlerde keseceğini söyledi.
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