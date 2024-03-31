Çağlayan'a seçim için ekran kuruldu

Kaynak: İHA
Çağlayan'a seçim için ekran kuruldu
İstanbul Adalet Sarayı'nda bugün yapılan yerel seçim için Adalet Sarayı içerisine seçim takibi için ekran kuruldu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde oy kullanma işlemleri saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy sayma işlemlerine başlanırken, oy torbaları sandık kurulu başkanları tarafından ilçe seçim kurullarına iletilecek. İlçe Seçim Kurulu’nun birleştirme tutanakları ise Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’ndaki İl Seçim Kurulu’na gönderilecek.

İl Seçim Kurulu’nca tüm tutanakların teslim edilmesinin ardından seçim sonuçlarını gösteren birleştirme tutanakları kurulun kapısına asılacak.

Adliyenin atrium alanına Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları yansıtılmak üzere büyük ekran kuruldu. Yayın yasağının kaldırılması ile birlikte veriler büyük ekrandan takip edilebilecek.

Öte yandan İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Ramazan Seçkin’in adliyede bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu’na başkanlık ettiği öğrenildi.

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