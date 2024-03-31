Sedat Peker cephesinden Süleyman Soylu'ya seçim mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
Sedat Peker cephesinden Süleyman Soylu'ya seçim mesajı
Sedat Peker‘in basın danışmanı Emre Olur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ohh, artık paralar yandaşa gitmeyecek, hizmete gidecek ohhhhhhhhh!!!” ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye yerel seçimde çıkacak sonuçlara kilitlendi. 81 il ve 973 ilçede vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren sanık başına gitti.

Oy kullanma işlemi bazı ilçelerde saat 16:00’da biterken bazı illerde ise 17:00’da sona erdi. Türkiye geneli oy sayım işlemlerine başlandı.

Tüm Türkiye sandıklardan çıkacak sonuçları merak ederken Sedat Peker’in basın danışmanı Emre Olur’dan yerel seçimlere yönelik dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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“OHH, ARTIK PARALAR YANDAŞA GİTMEYECEK, HİZMETE GİDECEK”

Emre Olur, sosyal medya hesabından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya gönderme yaptı.

Olur, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, “Ohh, artık paralar yandaşa gitmeyecek, hizmete gidecek ohhhhhhhhh!!!” ifadelerini kullandı.

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