Rap şarkıcısı bir şişe suya 8 asgari ücret parası ödedi

“İmdat” isimli şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan genç rap’çi, albüm çalışması yapmak için yakın arkadaşı YouTube fenomeni Deha Tuzcu ile birlikte ABD’ye uçtu.

ÖZEL SU İSTEDİ

Los Angeles’a gitmeden önce Miami’ye uğrayan Çakal, burada methini duyduğu Türk restoranı Wet Miami’ye gitti. Kentin en lüks fine-dining restoranlarından biri olan lüks restoranın pahalı bir içki menüsünün yanı sıra özel bir su koleksiyonu da var.

ŞİŞESİ 3.500 DOLAR

Listeyi inceleyen Çakal ve arkadaşı Deha Tuzcu, şişesi 3.500 dolarlık (68 bin TL) en pahalı su markası olan Fillico’nun ‘Frost King’ serisinden bir şişe sipariş edince, önce personelin sonra da Wet Miami’yi işleten ortaklar Rahmi Raxoy Aksoy ve Oğuz Büyükbaş’ın dikkatini çekti.

Masaya giderek Çakal’la tanışan Aksoy ve Büyükbaş, hem birlikte yemek yedi hem de gecenin anısına fotoğraf çektirdi.

3.500 DOLARLIK SUYUN SIRRI NE?

Bir Japon markası olan Fillico, Kobe’nin en iyi doğal kaynağı olan 'Nunobiki' şelalesinin suyunu şişeliyor. Rokko Milli Parkı’nda içinde bulunan şelale, her türlü endüstriyel ya da tarımsal atıktan korunuyor. Dünyanın en kıymetli sularından biri olan bu kaynak suyunu Fillico, özelliğine yakışır bir şekilde sınırlı sayıda, el yapımı 'Swarovski' taşlarla süslü şişelerde satışa sunuyor.