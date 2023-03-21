21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çakaleriği bitkisi ateşli hastalara iyi geliyor

Çakaleriği bitkisi ateşli hastalara iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözmesine kadar iyi geldiğinin altı çizildi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 10:41
Takip Et

Çakaleriği bitkisi ateşli hastalara iyi geliyor

Çakaleriği bitkisi ateşli hastalara iyi geliyor
+
Aa
-

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan çakaleriği bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Çakaleriği bitkisi ateşli hastalara iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözmesine kadar iyi geldiği vurgulandı.

ATEŞLİ HASTALIKLAR NEDİR?

Enfeksiyon nedeniyle oluşan ve bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan rahatsızlıklara ise ateşli hastalık denir.

ÇAKALERİĞİ BİTKİSİ NEDİR?

Bir çeşit eriktir. Ağacı bodurdur. Çiçekleri beyazdır ve yapraklarından önce çıkar.

Meyvesi yuvarlak ve yeşildir. Tadı buruktur. Çiçekleri; Mart ve Nisan aylarında toplanıp, kurutulur.

ÇAKALERİĞİ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

- İshali keser.

-Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

-Ateşli hastaların kalbini kuvvetlendirir.

-Terletir ve vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar.

-Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir.

-Anne sütünü artırır.

- Kötü kolesterol oranını düşürerek kalp ve damar hastalıkların riskini azaltır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
2
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
3
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
6
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
7
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Uzmanı uyardı. Bastırılan duygulardaki tehlike ortaya çıktı
﻿Uzmanı uyardı. Bastırılan duygulardaki tehlike ortaya çıktı
﻿Uzmanı uyardı. Bastırılan duygulardaki tehlike ortaya çıktı
﻿Haaland kadrodan çıkarıldı. Flaş gelişme!
﻿Haaland kadrodan çıkarıldı. Flaş gelişme!
﻿Haaland kadrodan çıkarıldı. Flaş gelişme!
﻿ABD'de banka krizi devam ediyor. First Republic Bank'ın hisselerinde büyük düşüş
﻿ABD'de banka krizi devam ediyor. First Republic Bank'ın hisselerinde büyük düşüş
﻿ABD'de banka krizi devam ediyor. First Republic Bank'ın hisselerinde büyük düşüş
﻿Tefecilere yönelik operasyon: 6 tutuklama
﻿Tefecilere yönelik operasyon: 6 tutuklama
﻿Tefecilere yönelik operasyon: 6 tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.