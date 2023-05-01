Çakarlı gelin aracına 12 Bin 924 lira ceza

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü birbirine katan çakarlı meşaleli gelin aracına ceza çıktı. Trafik ekipleri, gelin aracına 12 bin 924 lira ceza kesti.

Çakarlı gelin aracına 12 Bin 924 lira ceza

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik akışını yavaşlatan "çakarlı gelin arabası" sürücüsüne, araç sahibine ve düğün konvoyundaki araçlara, "trafiği engelleyecek şekilde yavaş sürmek" ve "saygısızca araç kullanmak" suçlarından 12 bin 924 lira para cezası uygulandı.

29 ve 30 Nisan'da bazı ulusal basın kuruluşlarında yayınlanan ve sosyal medya hesaplarında da paylaşılan "çakarlı" gelin arabasının yer aldığı düğün konvoyunun, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik akışını yavaşlattığı görüntüler gündem olmuştu.

Görüntülerde yer alan "çakarlı" araç sürücüsünün M.M. olduğu belirlenirken, sürücü sivil trafik ekiplerince dün yakalandı.

Sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmak" maddesinden 4 bin 64 lira, "Trafiği engelleyecek şekilde yavaş sürmek" maddesinden 436 lira, araç sahibine de "Kullandırma" maddesine istinaden 4 bin 64 lira cezai işlem uygulanırken, aracın çakar tertibatı söküldü.

Yine görüntülerde yer alan ve trafiği aksatan araçlara, aynı kanunun "Trafiği engelleyecek şekilde yavaş sürmek" maddesi ile "Saygısızca araç kullanmak" maddeleri gereğince ayrı ayrı 436'şar liradan olmak üzere düğün konvoyuna yönelik 12 bin 924 lira cezai işlem uygulandı.(AA)

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