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Sahte savcı şikayetle yakalandı

İstanbul'da kendisini savcı olarak tanıtıp "icradan ve gümrükten ucuz otomobil alabileceğini" vaat ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Ramazan G. (25) yakalandı. Şüphelinin kullandığı araçta Hakimler Savcılar Kurulu amblemli cüzdan ile kendisini savcı olarak tanıtmasını sağlayacak sahte belgeler ele geçirildi

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 09:36
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Çakarlı otomobili HSK amblemli cüzdanı varmış. Sahte savcı yakayı ele verdi

Sahte savcı şikayetle yakalandı
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İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan şikayetleri değerlendiren polis ekipleri kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir şüphelinin peşine düştü. Polise ifade veren mağdurlar, Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan kişinin kendilerine gümrük ya da icradan ucuz lüks otomobil alabileceğini vaat ederek milyonlarca lira dolandırdığını iddia etti.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada takibe aldıkları şüpheliyi önceki gün kullandığı otomobilin içinde gözaltına aldı. Şüpheli Ramazan G.'nin kullandığı kiralık otomobile siren ve çakar sistemi takıldığı tespit edildi.

Araçta yapılan aramada 1 milyon 30 bin lira bulundu. Ayrıca araçta yapılan aramada internet üzerinde hazırlanmış ve dolandıracağı kişileri ikna etmek amacıyla kullandığı değerlendirilen kendisini savcı olarak tanıtmaya yarayan sahte belgeler ele geçirildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin kendisini savcı olarak tanıttığını ancak kimseyi dolandırmadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin başka dolandırıcılık olaylarına karışmış olma ihtimaline karşılık fotoğrafı ve bilgileri bütün adliyelere ve polis merkezlerine gönderildi.  Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.  (AA)
 

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