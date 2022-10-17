Madencinin cenazesinde Fahrettin Koca ve Süleyman Soylu gülüşürken kameraya yakalandılar. Sosyal medyada elden ele dolaşıyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18:45 sıralarında "grizu patlaması" meydana geldi. 110 işçinin mesaide olduğu sırada yaşanan patlamada, 58 kişi kurtarıldı, 41 işçi ise hayatını kaybetti. Patlamada 11 işçi yaralandı, 58 işçi ise sağ olarak kurtarıldı.

Maden faciasında hayatını kaybeden bir madencinin cenazesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kulaktan kulağa konuşup gülüştüğü video sosyal medyada tepki topladı.

Videoda bakanların birbirlerine bir şeyler dediği ve gülüştüğü görülüyor.

CHP’Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Milletvekili Mehmet Göker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hayatını kaybeden madencinin cenazesinde gülüştükleri görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi.

Göker “Fahrettin Koca ile Süleyman Soylu cenazede gülünmez. Biraz olsun saygı!!” dedi.

NE OLDU?

Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18:45 sıralarında "grizu patlaması" meydana geldi. 110 işçinin mesaide olduğu sırada yaşanan patlamada, 58 kişi kurtarıldı, 41 işçi ise hayatını kaybetti. Patlamada 11 işçi yaralandı, 58 işçi ise sağ olarak kurtarıldı.

5 işçinin ise durumunun ağır olduğu açıkladı. Patlamadan kısa bir süre sonra ise savcılar harekete geçerek soruşturma başlattı. Patlama da ihmal olup olmadığı ise araştırılıyor.