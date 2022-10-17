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Madencinin cenazesinde Fahrettin Koca ve Süleyman Soylu gülüşürken kameraya yakalandılar. Sosyal medyada elden ele dolaşıyor

Bartın’da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden bir madencinin cenazesinde kulaktan kulağa konuşup gülüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyada tepki topladı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 10:14
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Bartın'da bir madencinin cenazesinde Fahrettin Koca ve Süleyman Soylu gülüşürken kameraya yakalandılar

Madencinin cenazesinde Fahrettin Koca ve Süleyman Soylu gülüşürken kameraya yakalandılar. Sosyal medyada elden ele dolaşıyor
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Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18:45 sıralarında "grizu patlaması" meydana geldi. 110 işçinin mesaide olduğu sırada yaşanan patlamada, 58 kişi kurtarıldı, 41 işçi ise hayatını kaybetti. Patlamada 11 işçi yaralandı, 58 işçi ise sağ olarak kurtarıldı.

Maden faciasında hayatını kaybeden bir madencinin cenazesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kulaktan kulağa konuşup gülüştüğü video sosyal medyada tepki topladı.

Videoda bakanların birbirlerine bir şeyler dediği ve gülüştüğü görülüyor.

CHP’Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Milletvekili Mehmet Göker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hayatını kaybeden madencinin cenazesinde gülüştükleri görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi.

Göker “Fahrettin Koca ile Süleyman Soylu cenazede gülünmez. Biraz olsun saygı!!” dedi.

NE OLDU?

Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18:45 sıralarında "grizu patlaması" meydana geldi. 110 işçinin mesaide olduğu sırada yaşanan patlamada, 58 kişi kurtarıldı, 41 işçi ise hayatını kaybetti. Patlamada 11 işçi yaralandı, 58 işçi ise sağ olarak kurtarıldı.

5 işçinin ise durumunun ağır olduğu açıkladı. Patlamadan kısa bir süre sonra ise savcılar harekete geçerek soruşturma başlattı. Patlama da ihmal olup olmadığı ise araştırılıyor.

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E
17.10.2022 10:54
Ateş düştüğü yeri yakar bunların bakmayın TV de konuşup üzgün görüntülerine hepsi yalan ama millet olarak suç bizde çabuk unutuyoruz  
 
Uçmaya devam
17.10.2022 10:53
Şaşırdınız mı...hayret. " Layık olduğunuz üzere yönetilirsiniz."  
 
Yandaş trol
17.10.2022 10:41
33 asker sehit olmustu çıktı akp genel baskanı petrol pazarlıgı yaptıgını anlatmış ordada gülüşmüşlerdi  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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