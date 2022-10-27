Kraliçe bal arılarını beline gizledi. Türkiye'ye girerken yakalandı. Tanesini 60 liradan satacaktı

Sarp Gümrük Kapısı'nda kraliçe bal arısı operasyonu. Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda bir yolcunun üzerinde bin 100 adet kraliçe bal arısı ve bir aracın yakıt deposunda kaçak 104 kilo 150 gram kestane balı ele geçirildi.



Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Sarp Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye gelen bir yolcu Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yolcu salonunda riskli görülerek yakın takibe alındı. Söz konusu yolcu, x-ray tarama ve metal dedektöründen geçişi esnasında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine detaylı üst aramasına tabi tutuldu. Şüphelinin yapılan üst aramasında bel bölgesine sarılmış 110 ahşap kutu içerisine gizlenmiş bin 100 adet kraliçe ve işçi bal arısı tespit edildi.



Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise, Sarp Gümrük Kapısı’na Gürcistan’dan gelen yabancı plakalı bir araç kaçakçılık açısından riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli araç x-ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan tarama sonucunda aracın yakıt deposunda olağan dışı yoğunluk tespit edildi.

Aracın yakıt deposunda kaçak 104 kilo 150 gram kestane balı ele geçirilirken, söz konusu aracın yakıt ihtiyacının ise yakıt deposunun içerisinde bulunan özel bir tertibat ile ayrılan alandan sağlandığı tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin soruşturmaların Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü olarak devam ettiği aktarıldı.