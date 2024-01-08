Uyuşturucu satıcısı karı koca yakalandı

İstanbul'un Esenler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri adresi takibe aldı.
Takip sonrası adrese düzenlenen operasyonda A.P. isimli kadın ve eşi O.P. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
İkamette yapılan aramalarda, 485,61 gram metamfetamin, 290,07 gram bonzai, 9 gram uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 6 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan pipet ele geçirildi.
Gözaltına alınan evli çift, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.