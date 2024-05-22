Çaldığı gitarla balıkların yerini tespit etti

Genç bir müzisyen, bu kez alışılmışın dışında bir yöntem denedi ve sonuçları görenleri şaşırttı. Gitar çalarak balıkların yerini tespit eden genç, su yüzeyindeki hareketlenmeleri kullanarak başarılı bir şekilde balıkların konumunu belirledi.

Olay, genç müzisyenin balık tutmak için gittiği bir gölette gerçekleşti. Geleneksel yöntemlerin dışında bir yaklaşım sergileyen genç, gitarını çalmaya başladı. Her notada su yüzeyinde meydana gelen titreşimler ve hareketlenmeler, balıkların bulunduğu yerleri ortaya çıkardı.